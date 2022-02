Tenersi in forma è ormai diventata una buona pratica, che tutti noi dovremmo inserire nella nostra routine quotidiana. Insieme ad un’alimentazione corretta, aiuterebbe il nostro organismo e preverrebbe numerose malattie, dolori, patologie e altre infiammazioni dell’organismo. Allenarsi, però, non significa solo andare in palestra, praticare sport di gruppo o singoli. Significa anche correre e, spesso, anche se non siamo dei veri e propri principianti, può risultare faticoso. Esistono, però, delle tecniche che possono facilitarci la corsa, senza sprecare energie superflue e controllando fiato e respirazione.

Per correre senza sentire la fatica e il fiato corto anche su lunghe distanze potremmo usare 3 regole d’oro per tonificare i muscoli a tutte le età

La prima regola è correre in modo efficiente. Ma cosa significa davvero? Moltissimi, dopo un breve riscaldamento, tentano di dare subito il proprio massimo sia nella distanza che nel ritmo della corsa. Arrivando a coprire pochi chilometri, si sentono subito spompati. Sentirsi affaticati quasi subito porta ad una corsa intensa, ma breve. Quindi, la soluzione migliore è quella di tenere un ritmo costante per tutta la durata della corsa. Controllando battito cardiaco e cercando di trovare una velocità standard, che non ci faccia sentire subito la fatica della corsa.

La seconda regola è migliorare la resistenza fisica

Molti studi sostengono che una buona playlist è d’aiuto per tenere il ritmo della corsa per lunghe distanze. Purché si utilizzino le cuffie nei parchi e nelle zone a traffico limitato, scegliere anticipatamente la musica da ascoltare potrebbe essere utile per tenere alte le prestazioni. Ancora, la traccia dei chilometri fatti e della distanza settimanale o mensile percorsa può essere un ottimo punto di partenza per migliorare la nostra prestazione singola. In questo modo, potremo aumentare il tempo di allenamento di settimana in settimana o di mese in mese.

La terza e ultima regola riguarda il corpo in generale

Per correre senza sentire la fatica e il fiato corto, la terza regola riguarda il corpo in generale. È giusto voler tenere in allenamento le gambe, ma è anche giusto prendersi sempre cura del resto. Prima di iniziare a correre, è bene fare stretching e riscaldare i muscoli per qualche minuto. Eviteremo di strapparci o stirarci i muscoli correndo a freddo per grosse distanze. Ancora, mangiare sano è sempre una garanzia di salute e benessere dei muscoli. E non dimentichiamoci mai di bere tantissima acqua, anche se quel giorno non andiamo a correre. Per un buon funzionamento del corpo, sono necessari almeno 1,5/2 L di acqua al giorno.

