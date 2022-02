Quante volte, prima di uscire, ci sarà capitato di passare ore davanti a un armadio strabordante di vestiti dicendo “non ho niente da mettermi”.

Probabilmente, se immaginassimo di fare un sondaggio, a 9 donne su 10 sarà successo.

Tuttavia, fissare l’armadio, nella speranza che si trasformi nella porta per entrare in una Narnia dello shopping e fare nuovi acquisti, non sarebbe una soluzione.

Piuttosto, dovremmo attivare la fashionista che è in noi e abbinare le cose che abbiamo, che non sono poi così poche.

L’idea che potrebbe infastidirci è la sensazione di indossare qualcosa di visto e rivisto, “sempre le solite cose”.

Attenzione, però, perché quest’anno la moda ha pensato proprio a noi.

Infatti, una svolta potrebbe arrivare già dai primi di marzo con un accessorio che renderebbe ogni look già indossato sempre nuovo, sempre diverso.

Andiamo a scoprire qual è questa prossima tendenza che potrebbe diventare un “mai più senza”.

Questo pantalone sarà la nuova ossessione della primavera estate perché rinnova e rende unico qualsiasi capo d’abbigliamento che abbiamo nell’armadio

Come anticipato dal titolo, si tratta di un pantalone che, in realtà, potremmo immaginare più simile a un paio di collant.

Il suo nome è mesh pants o pantaloni in maglia o a rete.

È un trend interamente made in 2022 che abbiamo visto sfilare nelle passerelle di Chanel, Gucci e Versace all’interno della collezione primavera estate.

Una piccola anticipazione, però, c’è stata nel 2020 nel cast della prima stagione della serie televisiva Euphoria.

Tra i vip, invece, li ha già sfoggiati Kylie Jenner.

Modelli più cool

Quindi, questo pantalone sarà la nuova ossessione della primavera estate e lo possiamo trovare in diverse varianti.

La sua caratteristica distintiva è la trasparenza, in quanto la rete mette in mostra le gambe lasciandole scoperte. Certamente è più di un velato, ma simile a un vedo non vedo, per un effetto molto elegante e non volgare.

I mesh pants più in voga sono in nero o in bianco, ma esistono anche modelli colorati con sfumature tra sopra e sotto.

Poi, solitamente sono tempestati da minuscoli cristalli, per un effetto sparkling mozzafiato e terminano con un piccolo spacco laterale.

Come abbinarlo

Avere questi pantaloni significa poter rendere nuovamente “wow” qualsiasi look custodito nell’armadio e indossarlo ancora come se fosse appena comprato.

Innanzitutto, possiamo indossare i mesh pants sopra un paio di jeans, skinny, regular o flare a caviglia, sia blu che neri.

Però, mettono in risalto anche un semplice leggins o un pantalone in pelle e, proprio come i collant, possono essere messi sotto minigonne o vestitini.

Invece, se fossimo a caccia di qualche abbinamento più particolare, i mesh pants andrebbero in coppia con:

pantaloni ciclista e blazer;

blazer oversize/lungo indossato come vestito;

una chemisier in seta oppure viscosa.

Infine, per quanto riguarda le scarpe, sarebbe meglio optare per delle décolleté o delle sling back con tacco alto, medio o basso.

