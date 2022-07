Durante l’estate, l’orto è molto generoso e i giardini sono nel pieno della loro bellezza. La natura ci regala degli scenari meravigliosi e dei profumi davvero inconfondibili. La terrà è ricca, concimata, fresca e pronta per regalarci dei prodotti genuini da portare in tavola. Tra frutta e verdura, sono tantissime le colture che possiamo scegliere di piantare. Troviamo le zucchine e le melanzane che sono le regine dell’orto. Le piante aromatiche che hanno bisogno di pochissime cure e crescono da sole. Ma anche la succosa anguria e i dolcissimi fichi.

Ci fermiamo perché l’elenco sarebbe davvero molto lungo.

Per aumentare la produzione dei pomodori e renderli gustosi basterebbe questo scarto del giardino che molti buttano via

Se parliamo di orto estivo, allora, dobbiamo citare necessariamente i pomodori. Ciliegino, San Marzano, cuore di bue. Queste sono solo alcune delle tante varietà che possiamo coltivare. I pomodori, per crescere rigogliosi, necessitano di un clima caldo e un terreno privo di ristagni idrici. Non hanno bisogno di grandi spazi, quindi possono essere coltivati anche in vaso.

Come molte cultivar, anche i pomodori sono attaccati da afidi e parassiti, che potrebbero rovinare il raccolto anche in poco tempo. Non solo piccoli animaletti, ma anche le erbe infestanti sarebbero pericolose. Parliamo di quelle piante che crescono spontanee e che potrebbero rubare il nutrimento e la luce ai nostri pomodori.

Per evitare che queste erbe invadano l’orto dobbiamo necessariamente correre ai ripari. Non tutti sanno che un materiale di scarto, potrebbe essere molto utile. Parliamo dell’erba tagliata, che spesso accantoniamo in un angolo e buttiamo via.

L’erba è un ottimo materiale da utilizzare per la pacciamatura. Naturalmente, non deve essere usata fresca, ma va lasciata seccare per evitare la proliferazione di muffe. Mischiamo l’erba con delle foglie o della corteccia e disponiamola alla base della piante. Potrebbe evitare la nascita delle erbe infestanti, ma anche aiutare a mantenere il terreno umido.

Un concime naturale a costo zero

L’erba tagliata sarebbe anche un perfetto concime naturale. Una soluzione a costo zero per aumentare la produzione dei pomodori. Ma facciamo attenzione, prima di utilizzarla nel terreno, dobbiamo sminuzzarla per bene e lasciare che si decomponga. Una volta posta nel terriccio, non compattiamola per evitare che generi delle muffe dannose per tutte le nostre piante.

Oltre all’erba tagliata, anche i fondi di caffè sarebbero un perfetto fertilizzante naturale. Un classico concime fai da te molto diffuso negli orti casalinghi.

Lettura consigliata

In pochi sanno che piantare questo fiore dai colori sgargianti vicino ai pomodori aiuta a farli crescere rigogliosi e sani per tutta l’estate