Un ortaggio che non può mai mancare nell’orto di casa. Non necessità di particolari cure ma ci regala molte soddisfazioni, offrendoci raccolti abbondanti per tutta l’estate.

Il pomodoro, è definito il re dell’orto. Protagonista indiscusso anche della cucina italiana. Non può mai mancare sulle nostre tavole. Il classico pomodoro per la salsa, il particolare pomodoro nero e il gustoso pomodoro di Pachino. Sono solo alcune varietà che non possono mai mancare sulle nostre tavole.

Quando poi vengono raccolti direttamente dal nostro orto, la soddisfazione è maggiore. Un raccolto abbondante ci ripaga di tutto il lavoro, la fatica e il tempo spesi.

La natura ci aiuta nel raccolto

Per evitare che il nostro lavoro nell’orto sia vano e che il raccolto non sia florido, possiamo utilizzare una pratica agricola che imita il lavoro della natura.

Parliamo della consociazione, cioè coltivare piante con diverse caratteristiche nello stesso terreno, che hanno la capacità di aiutarsi reciprocamente. Sembra strano, ma è proprio così.

Naturalmente si devono scegliere piante compatibili, per evitare che si danneggino tra loro. Consociando le piante giuste, avremo un notevole vantaggio. Insieme interagiranno, si scambieranno sostanze nutritive, fertilizzeranno il terreno e allontaneranno gli insetti.

In pochi sanno che piantare questo fiore dai colori sgargianti vicino ai pomodori aiuta a farli crescere rigogliosi e sani per tutta l’estate

Ma come possiamo aiutare i nostri pomodori?

C’è un fiore, in particolare che ci viene in aiuto. Il tagete, conosciuto anche come garofano indiano.

Un fiore dai colori accesi che si fa notare. Un amico dell’orto e dei pomodori, perché le sue radici rilasciano delle sostanze che aiutano ad allontanare i nematodi, parassiti molto pericolosi per gli ortaggi.

Il suo odore pungente e sgradevole, invece è molto apprezzato dalle api e dagli altri insetti impollinatori, che con la loro azione, aiutano il ciclo riproduttivo delle piante.

