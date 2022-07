Arriva l’estate ma, nonostante ciò, non si vuole, ovviamente, rinunciare ai dolci. Quindi si vanno a cercare delle alternative fresche da consumare per combattere il caldo. Una di queste può essere il tiramisù alla frutta, in particolare all’ananas. L’ananas è un frutto che riserva tante proprietà e benefici per il nostro organismo. Le vengono riconosciute proprietà antiossidanti e depurative grazie alla presenza della bromelina. Aiuterebbe a ridurre il gonfiore addominale e sarebbe anche consigliato per chi soffre di ritenzione idrica.

È un alimento che presenta davvero poche calorie, circa 40 kcal su 100 g di prodotto. Inoltre, l’ananas contiene numerose proteine e sali minerali che contribuiscono al nostro fabbisogno energetico. Si attribuiscono, poi, a questo frutto delle proprietà antinfiammatorie, potrebbe ridurre il rischio di obesità, diabete e malattie cardiache. Quindi diciamo che è davvero un ottimo frutto da tenere in considerazione quando si fa la spesa al supermercato e, perché no, anche per farci un dolce.

Questo tiramisù all’ananas con savoiardi senza uova e mascarpone è fresco e adatto per combattere il caldo

Gli ingredienti per fare questo buonissimo dolce sono:

200 g di savoiardi (o qualsiasi biscotto secco);

565 g di ananas sciroppate;

250 g di yogurt greco alla frutta.

Come prima cosa dobbiamo bagnare i biscotti. Non ci servirà latte o caffè ma il succo dell’ananas stesso. Intingiamo i biscotti nel succo e li riponiamo in fila all’interno di una teglia. A questo punto possiamo stendere sulla base di savoiardi lo yogurt, livellando bene tutti i bordi. Aggiungiamo qualche pezzo di ananas sciroppata e ripetiamo la sovrapposizione degli ingredienti fino a quando non li esauriamo tutti. Una volta completati gli strati, versiamo lo yogurt rimasto e decoriamo con l’ananas. È pronto per essere messo in frigo. Sarebbe meglio consumarlo il giorno dopo, in modo da far ammorbidire bene il biscotto, ma si può consumare anche la sera stessa se lo si prepara la mattina.

In questo modo avremo creato un dolce leggero, semplice e soprattutto veloce da preparare. Questo tiramisù all’ananas con savoiardi senza uova e mascarpone sicuramente è un’alternativa più salutare e dietetica. Inoltre non c’è bisogno neanche di aprire i fornelli, ottimo quindi per le giornate super calde. Spesso i dolci alla frutta non vengono tanto considerati, si preferisce di più il cioccolato. In realtà bisognerebbe, ogni tanto, preferire la versione con frutta, per mangiare qualcosa di buono ma soprattutto di salutare e light.

