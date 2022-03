Mancano pochissime settimane all’arrivo della primavera e già la natura mostra il suo risveglio.

Le giornate diventano sempre più lunghe e il sole fa capolino più spesso. Alcuni alberi presentano già le prime gemme e anche i fiori primaverili cominciano a mostrare la loro bellezza. Insomma, ci prepariamo ad un vero e proprio risveglio e spettacolo di colori.

Sono tantissime le piante che già a marzo mostrano la loro bellezza. Pensiamo alle camelie, al candido biancospino, all’elegantissimo ciliegio, allo scenografico glicine, ad esempio.

Qualche curiosità sulle azalee

Ma c’è anche un piccolo arbusto che in primavera ci regala una fioritura davvero eccezionale. Parliamo dell’azalea, una pianta acidofila e ornamentale, molto comune nei giardini e sui balconi.

Le sue foglie si presentano ovali, ruvide e di colore verde scuro. I fiori, invece, hanno dei colori vivaci, appariscenti, con una forma a trombetta e si sviluppano in maniera molto abbondante.

Per stimolare la crescita delle azalee e prolungare la loro bellezza potremmo unire al terreno questo concime naturale

Per crescere sana e rigogliosa l’azalea necessita di un clima temperato. Potremmo proteggere la pianta, in inverno, coprendo la parte aerea con un telo. Mentre in estate, possiamo ripararla dal caldo posizionando il vaso in una zona di ombra.

Ma ancora più importante è la scelta del terreno. Infatti, le azalee necessitano di un terriccio acido, con un pH che si aggira intorno a 5 e 5,5. Un pH troppo elevato potrebbe danneggiare le sue foglie. Inoltre, l’azalea ha bisogno di un terreno ben drenato e ricco di sostanze nutritive.

È fondamentale concimare la pianta con un fertilizzante adatto alle acidofile. In particolare, possiamo utilizzare dei concimi granulari a lenta cessione.

Ma non solo. Ci sono anche altri prodotti che potremmo usare. In particolare, parliamo di scarti alimentari.

Infatti, per stimolare la crescita delle azalee e prolungare la loro fioritura, i fondi di caffè sarebbero un vero e proprio toccasana.

Grazie alle loro proprietà alcalinizzanti e nutrienti, sono utilizzati per tutte le acidofile. Parliamo di un concime naturale in grado di agire sul pH del terreno.

Possiamo spargerlo alla base della pianta o utilizzarlo come fertilizzante liquido. Basterà lasciare in infusione i fondi di caffè in acqua. La miscela ottenuta sarà perfetta per innaffiare le nostre piante.

Inoltre, i fondi di caffè potrebbero essere davvero utili per allontanare le lumache e altri insetti.

