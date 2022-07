Per arrivare in forma alla prova costume non servono sforzi immensi ma semplicemente 3 sport facili e 3 accorgimenti a tavola

Secondo i dati del settore turismo, quest’anno moltissimi italiani avrebbero già consumato le proprie ferie nel mese di giugno. Spinti da prezzi buoni e giornate lunghe, quasi il 30% in più delle famiglie italiane avrebbe consumato il proprio Bonus ferie annuale. Per tutti gli altri che sono prossimi alle vacanze, o dovranno addirittura aspettare agosto, ecco che c’è il pensiero della famigerata prova costume. Anche se a dire il vero, complici probabilmente gli accadimenti degli ultimi anni, si nota una maggior rilassatezza su questo tema. Si pensa sempre alla salute, ma se è presente qualche chiletto in più, molti se ne fanno una ragione.

Per tutti coloro che invece vogliono comunque arrivare alle ferie in forma smagliante, non ci vorranno per forza sedute massacranti in palestra. Qualche rinuncia sicuramente, ma anche qualche accorgimento importante, seguendo i consigli degli esperti. Se invece abbiamo voglia di tonificare tutto il corpo, ecco lo sport eccezionale del momento.

Meglio privilegiare quelli più aerobici

Per arrivare in forma alla prova costume non ci vogliono per forza maratone massacranti alla Rocky, ma tanta buona volontà e qualche sacrificio. Tra gli sport che ci farebbero consumare il maggior numero di calorie, sicuramente ci sono quelli aerobici. La classica corsa, ma anche la bicicletta e l’utile e dilettevole acquagym. Meglio ancora se in piscina riusciamo a iscriverci a qualche corso di spinning in acqua. Un modo per eliminare le tossine, sfogare lo stress, rimanere comunque al fresco e tonificare i muscoli. Se non abbiamo la possibilità o la voglia di fare sport, ma ci teniamo comunque ad arrivare in spiaggia abbastanza in forma, allora ricordiamoci la famosa passeggiata di una mezz’oretta a passo veloce. Se abbiamo la possibilità di fare le scale anziché prendere l’ascensore, ancora meglio. A patto però di non avere problemi cardiaci, alle ginocchia o alla schiena.

Per arrivare in forma alla prova costume non servono sforzi immensi ma semplicemente 3 sport facili e 3 accorgimenti a tavola

Sicuramente se abbiamo intenzione di concentrare le nostre rinunce a tavola, eliminiamo per un periodo i fritti, le merendine, gli aperitivi con gli snack e i dolci. Magari una rinuncia temporanea, sostituita con la frutta più dolce dell’anno: dall’anguria al melone, dalle pesche alle albicocche. Ricordandoci anche di bere tanto, non solo per mantenere l’idratazione dell’organismo, ma anche per provare il famoso senso di sazietà. Come ultimo consiglio, seguendo le tabelle degli sportivi, ricordiamoci di fare 5 pasti giornalieri, possibilmente tutti alla stessa frequenza. La colazione, due break a metà giornata e i due pasti principali.

