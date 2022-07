Secondo l’astrologia, appartenere ad un determinato segno zodiacale influenza la psicologia delle persone. Alcune sarebbero pertanto maggiormente predisposte a presentare determinati aspetti caratteriali piuttosto che altri. Gli Ariete sarebbero ad esempio molto testardi, i Sagittario uno dei segni più onesti e senza peli sulla lingua e le Bilance avrebbero un grande senso estetico e artistico.

Sapere a quale segno zodiacale appartenga una persona che non si conosce molto bene permetterebbe di capire in anticipo con chi si ha a che fare.

Ecco i 3 segni più manipolatori e persuasivi dello zodiaco e a cui bisognerebbe fare attenzione

Saper persuadere il prossimo è fondamentale nella vita di tutti i giorni. Si tratta di un dono che pochi possiedono e tanti cercano di sviluppare.

Molti lo sfruttano per manipolare gli altri a fini egoistici. È quindi altrettanto importante imparare a riconoscere chi è solito farlo e non lasciarsi ingannare dalle loro parole. In particolare, gli appartenenti a tre precisi segni zodiacali tenderebbero ad avere una capacità innata di influenzare e condizionare gli altri.

Lo Scorpione

Riesce a comprendere profondamente le emozioni e le debolezze del prossimo. Sa inoltre sfruttarle fino in fondo e a far credere alle sue vittime di essere in pieno controllo delle proprie decisioni. È, insomma, un vero e proprio burattinaio ed è senza dubbio il più abile manipolatore tra tutti i segni zodiacali.

La Bilancia

Si tratta di un segno molto malleabile e bravo di adattarsi all’interlocutore. È quindi un vero e proprio trasformista, che dice alle persone ciò che vogliono sentirsi dire al momento giusto. Tuttavia, la sua vena manipolatoria non lo rende un segno necessariamente malevolo. Spesso potrebbe essere semplicemente il frutto della tendenza di questo segno a ricercare l’armonia con gli altri, che lo spinge a cercare di avere il favore con chiunque.

Vediamo adesso l’ultimo dei 3 segni più manipolatori e persuasivi dello zodiaco.

I Gemelli

Buon comunicatore, questo segno instilla nel prossimo un gran senso di sicurezza nei suoi confronti. Loro malgrado, le persone tendono a fidarsi di lui molto facilmente. Il problema è che tende ad essere molto imprevedibile, dunque confessargli i propri segreti non è mai una buona idea. Spesso è, inoltre, un ottimo bugiardo.

