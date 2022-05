La voglia di estate si fa sentire sempre più forte e molti di noi si stanno già godendo le proprie vacanze. C’è chi si vivrà delle bellissime vacanze nel nostro Paese, tra mare, montagne o colline e chi, invece, preferirà scoprire qualche meta estera.

Inoltre, in questi giorni, molte persone stanno cercando di fare più sport e di mangiare meglio. Tutto questo con lo scopo di perdere i chili in eccesso, in vista della prova costume. Obiettivo, questo, abbastanza difficile da raggiungere in poco tempo, se non si è fatto sport e mangiato in modo sano costantemente.

Nonostante questo, ricordiamo comunque che per dimagrire e perdere peso anche senza dieta o sport bisognerebbe memorizzare dei trucchetti utilissimi, come quello di “tagliare” gli spuntini non necessari , ad esempio.

Un segreto per sfinare il fisico

Per sembrare subito più in forma, però, esiste un trucchetto molto sfruttato dagli esperti di moda e stile. Quest’estate, infatti, è tornato prepotentemente di moda un costume che modella la figura e valorizza le curve. Basterà indossarlo per apparire subito più in forma quando andremo sul bagnasciuga.

Per apparire subito più in forma è questo il bellissimo costume da bagno che costa poco, apprezzato anche dall’alta moda

Il costume che chiunque dovrebbe provare per sembrare subito più in forma è quello a vita alta. Richiama un po’ i costumi vintage, quelli del passato, ma è sempre attuale e di moda.

Il principale vantaggio di indossare un bikini con slip a vita alta è il poter avere le proprie forme modellate. Questo costume, infatti, nasconde la pancia portandola verso l’interno, camuffando così anche le maniglie dell’amore.

Le vip di casa nostra lo scelgono nella sua versione sgambata, per un ulteriore beneficio. Con questo tipo di slip, infatti, si sembrerà subito più alte, perché le gambe appariranno più lunghe e sfinate.

Tutti stanno impazzendo per questo nuovo modo di indossare il bikini

Inoltre, forse non tutti lo sanno, ma quest’anno sta impazzando una nuova tendenza, che riguarda il modo di allacciare la parte alta del bikini a triangolo.

Il primo modo consiste nell’allacciare entrambi i laccetti del reggiseno dietro la schiena, invece di legarli dietro al collo. In questo modo eviteremo di creare i classici e brutti segni dell’abbronzatura sulle spalle.

Il secondo modo, invece, consiste nell’incrociare i laccetti che, solitamente, usiamo come spalline, davanti, sul petto. Infine, li legheremo dietro al collo. L’ultimo modo, invece, consiste nel capovolgere il bikini, girando la parte che, normalmente, è posta in alto verso il basso e viceversa.

Allacceremo, poi, i laccetti, per creare una sorta di bikini al contrario, in versione rivisitata. Per apparire subito più in forma è questo, infatti, il costume migliore che si potrebbe scegliere.

