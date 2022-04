Chi non ha ancora fatto il cambio di stagione degli armadi, deve darsi una mossa, perché il caldo è alle porte. Le giornate si allungano, le ore di luce aumentano e così la nostra voglia di stare fuori casa.

Dobbiamo ufficialmente adattare il nostro vestiario alle nuove temperature. Ormai possiamo chiudere nell’armadio cappotti e maglioni e passare a indumenti decisamente più leggeri. A tal proposito dovremo ricordarci queste 3 regole d’oro per lavare i maglioni in lavatrice senza rischiare di infeltrirli.

Ma parliamo della forma fisica, che è ciò che ci interessa davvero. Per tornare in forma prima dell’arrivo dell’estate e poter indossare gli indumenti estivi che abbiamo nell’armadio senza problemi, le uniche cose da fare saranno 3: mangiare bene, bere e muoversi. Basti pensare che, con questa pratica divertente, potremo ottenere braccia toniche e gambe più snelle.

Ecco cosa fare per dimagrire senza fare sport

Non esistono scuse, infatti, perché la combinazione di buona alimentazione e attività fisica è l’unica soluzione per restare in forma.

Muoversi quotidianamente è fondamentale per la nostra salute e, infatti, lo sottolineano anche dagli istituti della sanità. Ad esempio, camminare anche solo 30 minuti in questo modo migliorerebbe la circolazione sanguigna.

Se, però, non riuscissimo proprio ad inserire lo sport nella nostra routine, ecco quali linee guida dovremmo seguire.

Ecco come dimagrire e perdere peso su pancia e cosce anche senza fare sport e senza dieta seguendo 3 consigli utilissimi

La prima regola è tagliare gli spuntini non necessari. Spesso e sovente, infatti, ci lasciamo andare alla tentazione di un biscotto in più, o di un mestolo di pasta in più, pensando non sia così rivelante. In realtà, bisognerebbe dare al corpo solo ciò di cui ha bisogno, nelle quantità giuste e senza eccessi.

Gli esperti consigliano di suddividere l’alimentazione giornaliera in 5 pasti, di cui 2 spuntini. Quest’organizzazione alimentare garantirà al nostro corpo l’energia necessaria per svolgere azioni e mantenere la concentrazione.

L’ideale, a tal proposito, è farsi seguire da un esperto della nutrizione. Il professionista, dopo aver effettuato una visita, valuterà la nostra situazione ed elaborerà un piano alimentare adatto a noi.

Non guardare la TV quando si mangia

Un altro consiglio utilissimo è quello di non guardare la tv durante i pasti. Ecco come dimagrire e perdere peso, sfruttando anche questo stratagemma a cui nessuno pensa.

La TV, infatti, ci distrarrebbe da ciò che abbiamo nel piatto, portandoci a mangiare anche più del dovuto. Rimanere concentrati su ciò che si sta mangiando, invece, migliorerebbe la qualità dei nostri pasti e ci aiuterebbe a mangiare solo il necessario.

Il ritmo della masticazione è importantissimo

Sono tantissimi gli esperti che fanno leva su questo punto: masticare lentamente è fondamentale. In questo modo sminuzzeremo i cibi e, così facendo, faciliteremo la nostra digestione. Inoltre, non dimentichiamo che masticare più lentamente aumenterà il nostro senso di sazietà, quindi mangeremo meno.

Infine, chiudiamo con la regola principale, quella assoluta e universale. Bere tanto è importante non solo per idratare il proprio corpo, ma anche per eliminare le scorie e i liquidi superflui. Ricordiamoci di farlo se vogliamo restare in forma e preservare la nostra salute.