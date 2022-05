Qual è il massimo per chi vuole andare in ferie? Fare una vacanza indimenticabile spendendo pochissimo. E allora, ecco due soluzioni per fare una vacanza al mare senza privarsi di nulla e a un prezzo veramente incredibile. Perché molti pensano che risparmiare sia sinonimo di privazione. Invece, si può fare una vacanza super bella, ma anche super economica, applicando lo stesso concetto dei saldi. Le offerte in negozio offrono, a prezzo scontato, ciò che solo qualche giorno prima era a prezzo pieno. Un vestito che costa poco non necessariamente è di qualità inferiore. In realtà può essere un vestito di buona qualità ma a prezzo scontato. Ecco che acquistare a saldo si rivela un affare.

Le vacanze low cost sono viaggi a prezzi scontati. Strutture alberghiere, villaggi, ecc. possono decidere di offrire a prezzo scontato, alcune camere. Magari a scopo promozionale, oppure per riempire ultimi posti disponibili. A volte queste offerte sono possibili prenotando la vacanza con largo anticipo.

Con soli 200 euro è possibile fare una super vacanza di 7 giorni in una meravigliosa isola, biglietto aereo compreso

Per chi è attratto dalle località più esotiche, in questi giorni c’è un’offerta interessante per una vacanza a Lanzarote. Lanzarote è una delle isole Canarie al largo della costa africana del Marocco. L’Unesco ha nominato l’isola riserva della biosfera. Tutti coloro che vi hanno fatto una vacanza possono raccontare delle spiagge meravigliose e delle acque cristalline.

Con questa offerta, due persone in un appartamento a Puerto del Carmen, per 7 notti spendono 385 euro. L’appartamento è a 600 metri dal mare ed è in un complesso residenziale che dispone anche di piscina. Prenotando adesso una partenza entro la fine di giugno, il prezzo a persona è di meno di 200 euro compreso l’aereo. Naturalmente il prezzo del biglietto può variare di qualche decina di euro a seconda dell’aeroporto di partenza.

Chi preferisce una meta di mare sempre all’estero, ma più vicina (Lanzarote è a 4 ore di volo), può sfruttare una mega offerta. A Brac, in Croazia, è possibile trascorrere 8 giorni in residence nella prima settimana di luglio a un prezzo strepitoso. Una persona per 7 notti con questa offerta spende meno di 300 euro, compreso il volo. Con soli 200 euro è possibile fare la vacanza scegliendo l’ultima settimana di giugno.

L’isola di Brac è considerata una perla dell’Adriatico anche grazie alla spiaggia più bella e celebre della Croazia, quella di Zlatni Rat, a Bol. Il residence è proprio a Bol, a soli 300 metri da questa spiaggia.

Idee per un suggestivo fine settimana alternativo altrettanto low cost

In attesa delle ferie, sfruttando queste 2 super offerte low cost, il ponte del 2 giugno è un’ottima opportunità per una mini vacanza. Qualcuno potrebbe sfruttare la festa che cade di giovedì, per un lungo week end di 3 notti. Ci sono luoghi che sono perfetti per essere visitati nel fine settimana. Queste località hanno attrazioni uniche e permettono di trascorrere un fine settimana diverso dalla classica gita al mare. Laghi, borghi, paesaggi di montagna, spesso offrono il meglio della loro bellezza tra maggio e giugno e in genere nelle mezze stagioni.

Approfondimento

