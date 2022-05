Non sempre siamo al massimo delle nostre forze, nei periodi di maggiore stress, o per altre cause non gravi, rischiando di avere ripercussioni a livello intestinale. Quando le evacuazioni non sono regolari e subentrano altri sintomi, potrebbe trattarsi di una stitichezza più o meno transitoria.

È un disturbo largamente diffuso, ne soffre circa il 15% della popolazione, che potrebbe influenzare il nostro stile di vita, recando non poche conseguenze. Secondo gli esperti, dovremmo andare in bagno tra le 3 volte al giorno alle 3 alla settimana. Quando la frequenza è minore o maggiore dovremmo comunicarlo al nostro medico.

Si tratta di stipsi cronica se il disturbo non tende a scomparire in 6 mesi e potrebbe dipendere da disfunzioni o malattie di una certa entità. Mentre si parla di stitichezza transitoria e acuta quando è causata da eventi isolati, come interventi chirurgici, l’uso di particolari farmaci, gravidanza, viaggi, disidratazione.

Per andare in bagno più facilmente e contrastare la stitichezza potremmo mangiare questi alimenti e bevande che sbloccherebbero l’intestino

In linea di massima, chi soffre di stipsi potrebbe avere diversi sintomi, oltre un’anomalia nella frequenza delle evacuazioni, come feci dure, sforzi eccessivi e senso di ostruzione. A volte queste conseguenze potrebbero addirittura crearne altre ancora più fastidiose, come irritazioni ed emorroidi o occlusioni intestinali.

Solo attraverso una visita medica, analisi, esami e riportando precisamente tutti i nostri sintomi al medico, potremmo comprendere la vera natura di questa insidiosa condizione. Quando la guarigione dipende solo dal nostro stile di vita e da alcune scelte alimentare, allora basterebbero poche mosse per alleviare il problema.

Per prima cosa teniamo sotto controllo l’idratazione. Dovremmo bere almeno 2 litri di acqua al giorno, così le nostre feci saranno più morbide e facili da espellere. Anche un certo movimento fisico potrebbe contribuire positivamente a contrastare il disturbo, stimolando l’attività intestinale.

A tavola e anche lontano dai pasti evitiamo bibite fredde e zuccherate. Piuttosto, se dobbiamo favorire l’evacuazione e non soffriamo di particolari disturbi, meglio una volta al giorno una bevanda naturale che contenga caffeina o un tè non zuccherato. Un rimedio della nonna per aiutare l’evacuazione consiste nel preparare un succo di pera e mela, grazie ai nutrimenti contenuti che puliscono l’intestino.

Menù settimanale

Nel menù settimanale integriamo alimenti ricchi di fibre e diminuiamo quelli grassi, come insaccati e vari formaggi, e ricchi di amidi. Dovremmo assumere dai 20 ai 35 mg di fibre al giorno, quindi mangiare tutti gli alimenti con questa caratteristica di vario genere.

Per andare in bagno più facilmente assumiamo verdura cotta o cruda, come spinaci, lattuga, broccoli e zucchine. 2 o 3 volte al giorno la frutta, come kiwi, pere, prugne. Integrare, poi, nei pasti cereali integrali, brodi, passato di verdure e legumi, meglio frullati. Per gli snack tra i pasti scartiamo i formaggi grassi, invece optiamo per uno yogurt bianco o il kefir.

Approfondimento

