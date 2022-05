La moda primaverile è quella via di mezzo tra outfit a prova di bufera dell’inverno e quelli creati a pennello per resistere alle calure estive. Generalmente, è identificata con i termini “vestirsi a cipolla”, che probabilmente ci fanno venire i brividi soprattutto quando abbiamo un evento in programma.

Per fortuna, però, quest’anno gli stilisti ci vengono incontro con un completo più originale del tailleur, giusto compromesso tra scoperto e coperto. Mentre impazza la moda primaverile, in questo stesso preciso periodo, si assiste ai primi anticipi delle tendenze per l’estate ormai alle porte.

Mille novità sono pronte a conquistare i nostri guardaroba, affiancate da qualche ritorno di fiamma. Per esempio, delle scarpe da mare anni Cinquanta e Sessanta sono state rimpastate in versione super cool e sembrano destinate a diventare un “mai più senza”.

Anche sul fronte accessori ci sarebbe qualche news da segnalare, in particolare la borsa che sveleremo in questo articolo è già super ricercata e spopolerà anche in estate.

È questa la borsa di tendenza in primavera e che ameremo quest’estate perché pratica di giorno e chic di sera

Sulla bocca di tutte le donne, in un pezzetto di cuore, su un angolo privilegiato dell’armadio e sempre al fianco, c’è e ci sarà questa borsa.

Stiamo parlando della famosissima bucket bag, o borsa a secchiello, nata nella maison di Luis Vuitton e imitata da tantissimi Brand. Versace, Chloé e Michael Kors sono solo alcuni nella lista lusso, affiancati da Zara, Coccinelle e Love Moschino con prezzi più ragionevoli.

La borsa a secchiello, come racconta lo stesso nome, ha una forma cilindrica, con una base rotonda, per tuffare dentro tutto il “necessaire”. La struttura può essere molto rigida e indeformabile oppure più morbida e cedevole. La chiusura tipica è quella con il laccetto, spesso accompagnato da un automatico in metallo, e solitamente i manici sono corti per portarla a mano.

Nonostante ciò, gli stilisti li hanno rivisitati, allungandoli per permettere di indossarla a spalla o aggiungendo una comodissima tracolla.

Modelli da non perdere

Quindi, è questa la borsa di tendenza in primavera e che sarà la più indossata quest’estate. Nella versione più pratica da giorno la ritroviamo grande quasi come una shopper bag ma più compatta. Invece, nella versione chic da sera le dimensioni si riducono fino a diventare una mini bag.

Per quanto riguarda i materiali quello che regna sovrano è la pelle liscia o intrecciata. In alternativa, il raso tempestato di perline, pelle mista a tela e rafia.

Infine, per quanto riguarda i colori, potremmo puntare su un classico panna o beige oppure spaziare su romantiche nuance pastello o sulle grintose tinte pop.

