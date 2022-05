Quanto sarebbe bello dormire ogni sera in un albero a 5 stelle, in una camera lussuosa e piena di ogni comfort. In realtà, anche nella nostra camera da letto dovremmo provare la stessa sensazione di pace e relax, per affrontare una notte in piena tranquillità.

La stanza dove riposiamo è quindi importante per più motivi e non è solo necessario scegliere il materasso più confortevole. Tutto l’ambiente dovrebbe comunicare un certo stile e, perché no, essere particolarmente raffinato e lussuoso come nei migliori resort. Anche se non possiamo spendere grandi cifre, bastano dei piccoli accorgimenti per avere una stanza da sogno.

Basterebbe partire dalle tinte delle pareti e tende che, anche se sembrano banali dettagli, dovrebbero mantenere nelle tonalità chiare, senza osare fantasie appariscenti o troppo curiose. Al massimo giochiamo su contrasti chiaro scuro oppure dipingiamo di scuro solo la parete dove è posizionato il letto.

5 trucchetti per avere una lussuosa camera da letto e 2 idee originali per organizzare i dettagli al meglio con pochi soldi

Quello che non può assolutamente mancare in una stanza elegante sono i cuscini. Piccoli o più grandi, sempre voluminosi e con stoffe morbide e confortevoli. Acquistiamoli durante i saldi e riusciremo a portare a casa i pezzi più pregiati spendendo poco, poi disponiamoli sul letto e poltrone.

Disponiamo sul letto tessuti, copriletti e coperte, così come certe esposizioni che vediamo nei grandi negozi di arredamento. D’inverno scegliamo tessuti di lana morbidi e d’estate lino, runner e trapunte più ricercate.

Il terzo consiglio è quello di dare il più possibile l’illusione dello spazio, questo significa non riempire la stanza di mobili e suppellettili ingombranti, anche sulla parete.

Se una camera è molto piccola, usiamo colori chiari, il bianco, il beige, verde pastello, senza appesantire l’atmosfera. Anche per questa ragione è importante selezionare almeno uno specchio da appendere, che sia particolare e in linea con lo stile. Trasformiamo con poco un vecchio specchio della nonna, riverniciandolo o aggiungendo dei dettagli alla cornice.

Infine, non può mancare l’illuminazione, intesa non con il classico lampadario sul soffitto. Piuttosto, creiamo un gioco di luci soffuse, con l’aiuto di lampade da terra o tavolo, lucine di natale e abatjour fai da te, disponendo anche alcune candele profumate

Qualche dettaglio originale

Oltre i 5 trucchetti per avere una lussuosa camera da letto, potremmo inserire elementi originali e funzionali, che siano compatibili con il resto dell’arredamento.

Potrebbe essere di grande effetto usare una vecchia finestra ridipinta come testiera del letto, un modo geniale per recuperare un oggetto dismesso e risparmiare sull’acquisto.

Trasformiamo, infine, la scala di legno traballante per posizionale i vestiti indossati la sera prima. Ravviavamo il colore del legno e avremo delle mensole dove mettere qualsiasi cosa vogliamo, senza rinunciare alla ricercatezza.

