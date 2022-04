Avere problemi intestinali e non riuscire ad andare in bagno regolarmente può essere molto fastidioso, per diversi motivi. Potremmo infatti andare incontro a fitte e bruciori di stomaco, dolori al momento dell’evacuazione, fino anche a causare ragadi e problemi più importanti.

Quando non dipende da altri fattori, associati a malattie e disturbi più complessi, l’alimentazione è un ottimo alleato, in grado di alleviare il problema. Per favorire la mobilità e la salute intestinale potremmo integrare ad esempio più frutta e verdura, fibre o altri utili ingredienti, ricchi di vitamine e sali minerali, oltre a bere molta acqua.

3 facili ricette per contrastare la stitichezza e fare una scorpacciata di calcio e vitamina C favorendo la salute dell’intestino

Sappiamo bene come le piante aromatiche valgono oro, non solo per profumare l’ambiente, anche in termini nutrizionali, ma molto spesso non ne siamo consapevoli.

Ad esempio, l’origano è un ingrediente da tenere assolutamente in considerazione per l’apporto di calcio e la vitamina C ed E. Inoltre, sembrerebbe essere utile a mantenere in salute l’intestino, contrastare la stitichezza, rafforzare il sistema immunitario.

Per questi motivi potremmo aggiungerlo nella preparazione di alcune gustose e semplici ricette, anche perché insaporisce donando un gusto particolare.

Lenticchie e origano

Il primo piatto, ricco anche di fibre, è a base di lenticchie, arricchite con un’appetitosa salsa all’origano. Basterà usare i legumi già cotti, se non abbiamo abbastanza tempo per prepararli.

Facciamo un leggero soffritto di cipolle tritate e olio extravergine d’oliva, poi versiamo in padella anche le lenticchie.

Dopo pochi minuti aggiungiamo della salsa di pomodoro e origano, mettiamo il coperchio e facciamo cuocere a fiamma bassa per 10-15 minuti.

Serviamo in una ciotola da zuppa e accompagniamo con una fetta di pane integrale abbrustolito.

Broccoli e formaggio caprino

Un’altra ricetta golosa, perfetta come piatto unico, è composta da broccoli e formaggio caprino. Entrambi ingredienti ricchi di vitamine e antiossidanti, utili al nostro organismo.

Dopo aver pulito, tagliato e bollito 500 grammi di broccolo, facciamolo scolare, per eliminare l’acqua in eccesso, riducendolo in piccolissimi pezzi.

In un contenitore aggiungiamo quindi la poltiglia di broccolo, un uovo, sale pepe, origano e il formaggio caprino a dadini.

Trasferiamo il composto negli stampi di silicone, foderandoli con un goccio di olio e inforniamo a 180°C per 20 minuti circa.

Pasta e zucchine

Mentre se siamo ghiotti di pasta, usiamo quella integrale, alleata dell’intestino e prepariamo un veloce condimento.

Usiamo un paio di zucchine, per 2 porzioni, laviamole e tagliamole a cubetti, per poi cuocerle in umido in una padella con del brodo vegetale e una manciata d’origano. Non resterà che scolare la pasta e aggiungerla al condimento, per farla saltare un paio di minuti e impiattare.

Ecco quindi 3 facili ricette per contrastare la stitichezza senza rinunciare al sapore e un tocco di originalità, senza perdere troppe ore in cucina.

Lettura consigliata

2 idee per una cena veloce con la pasta sfoglia per non farcirla con il solito ripieno di ricotta e spinaci