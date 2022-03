Con l’arrivo della bella stagione ecco che siamo finalmente pronte a mostrare le gambe. Via pantaloni pesanti o leggings per dare spazio a gonne corte o svolazzanti. Che si tratti di modelli più dritti e formali oppure di minigonne all’ultimo grido, poco importa.

Con la primavera esplode anche la voglia di sentirsi più sensuali e femminili. Finalmente possiamo fare un aperitivo con le amiche all’aperto, sorseggiando un fresco spritz o un bicchiere di prosecco. Magari in uno di quei posti tanto raffinati e chic che da tempo volevamo provare.

Quindi, è ovvio che come l’abbigliamento, anche le scarpe debbano essere adatte alla serata. Anche se molto di moda non possiamo certo presentarci con un paio di anfibi ai piedi. Serve a poco curare gli abbinamenti di abito e capospalla se poi sbagliamo completamente le scarpe.

Per allungare le gambe e sembrare più snelle sono queste le scarpe sensuali che stanno spopolando per la primavera estate

E allora cosa dicono i trend del momento in fatto di modelli di scarpe? Abbiamo già visto cosa va più di moda parlando di abbigliamento, abiti e giacche comprese. Per snellire la figura il blazer che dobbiamo scegliere quest’anno è assolutamente quello dal taglio maschile. Un vero aiuto anche per chi vuole mascherare un po’ di pancetta, ma con stile.

Attenzione tutta sui piedi e le caviglie

Questo è il nuovo focus della moda primavera estate 2022. Caviglie e piedi diventano protagonisti dell’outfit, basta nasconderli dentro scarpe opprimenti. Sia che si scelga il modello decolleté che sandalo, non possiamo fare a meno di questo particolare. Lacci legati intorno alla caviglia, ma soprattutto spirali.

Dimentichiamoci il passato in cui i lacci andavano legati fino a sopra il polpaccio. Anche chi aveva la gamba sottile e slanciata rischiava l’effetto insaccato dopo qualche ora. Finalmente i lacci sono più un abbellimento che rende più sensuale il piede. Non serve neanche legarli troppo stretti, basterà creare una sorta di cinturino morbido e sofisticato. Bellissimi i modelli di decolleté con la punta lunga e sottile, fanno sembrare le gambe chilometriche.

Ma per essere davvero alla moda è la spirale che dobbiamo scegliere. Più adatta ai sandali estivi, meglio ancora se in versione gioiello. Questa spirale semirigida rimane ferma e abbraccia la caviglia catturando tutta l’attenzione. Glitter o colorata, la spirale è perfetta perché non ci si dovrà preoccupare che scenda camminando. Bellissimi i sandali a spirale sotto una gonna corta svolazzante o un abito da cerimonia elegante.

Quindi, per allungare le gambe e sembrare più snelle non possiamo fare a meno di queste stupende scarpe. Scegliamole modello decolleté per sfinare ulteriormente la gamba oppure come sandalo per le serate estive. Controlliamo però che il plantare sia sempre allungato e non quadrato, anche per i modelli aperti sulla punta. Mentre per il tacco possiamo sbizzarrirci con un classico a spillo oppure quello super di tendenza adesso, quello piramidale.

