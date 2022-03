Spesso, quando si desidera preparare qualcosa di buono da mangiare, si punta sulla semplicità. Infatti, molti italiani sanno che non c’è nulla di meglio di un piatto di spaghetti fumante per risollevare la giornata. Però anche qui i condimenti possono essere molteplici: infatti, ogni formato di pasta dà il proprio meglio quando è abbinato a una specifica salsa. Fra queste, quella che però si trova più comunemente è quella a base di pomodoro. Però anche questo genere di preparazione, per quanto sembri elementare, non è scevra da complicazioni. Una delle più comuni consiste nell’ottenere un eccessivo tasso di acidità. Per questo motivo oggi spieghiamo qual è il miglior trucco per correggere questo errore o per evitarlo a priori. Infatti, non solo zucchero o latte, è questo il segreto che ci farà ottenere un sugo perfetto seguendo i suggerimenti dei grandi chef pluristellati.

I trucchi casalinghi per salvare una salsa troppo aspra

Prima però passiamo in rassegna i trucchi più casalinghi, che possono essere usati per salvare in corner la ricetta. In testa c’è lo zucchero, rimedio amatissimo dalle nonne, che però deve essere veramente usato in quantità esigue. Si consiglia, infatti, la dose di un cucchiaino per ben 10 litri di pomodoro: quindi quello che finisce in pentola deve essere una puntina. Lo stesso vale per il bicarbonato, che avendo il pH basico va a neutralizzare l’acidità. Anche in questo caso, però, le quantità devono essere esigue. Se no, anche il latte o il burro possono essere delle alternative valide. Il secondo soprattutto renderà di sicuro più cremoso il risultato finale.

Non solo zucchero o latte, è questo il segreto per evitare che il sugo diventi acido e sgradevole secondo gli chef

Ma vediamo come portare in tavola un sugo a regola d’arte già dal principio. Il segreto sta nell’utilizzare e nel conoscere le diverse varietà di pomodori esistenti. Ad esempio, abbiamo già parlato della migliore varietà per fare la passata a fine estate. In sintesi, è necessario abbinare agli esemplari più acidi quelli più dolci, come ad esempio i datterini. Se invece non si avesse la possibilità di mischiare le diverse varietà, si può cercare di migliorare il livello di asprezza utilizzando un ingrediente molto comune: le carote. Queste infatti, tagliate a dadini molto sottili, aiuteranno a rendere il tutto più dolce senza dover ricorrere ad altre aggiunte.

