Una parte del viso che non bisognerebbe mai dimenticare quando ci si trucca sono le ciglia. Un lieve tocco di mascara, infatti, è capace di rendere lo sguardo più intenso e profondo.

Però, non tutte le ciglia sono uguali e ogni effetto che si vuole ottenere ha bisogno di un mascara diverso. Scegliere lo scovolino più adatto a ogni scopo è quindi il modo migliore per avere un trucco impeccabile e uno sguardo travolgente.

Cosa bisogna sapere su forma e materiali dello scovolino prima di comprare un mascara

Quando si deve scegliere un mascara, bisogna tenere conto sia di come sono fatte le proprie ciglia sia del risultato che si vuole ottenere. Infatti, per ogni tipologia di effetto ci sarà un tipo di scovolino adatto.

Innanzitutto, bisogna sapere che esistono diverse forme di scovolino, a cono o a clessidra, sottile o grosso, curvo o a sfera, e altre ancora. La forma, combinata al materiale in setole naturali, fibre sintetiche o silicone, permetterà di ottenere un effetto diverso.

Chi ha le ciglia rade e sottili, per esempio, per volumizzarle potrà prediligere gli scovolini a clessidra o a cono. Le setole dovranno essere folte, possibilmente corte e in silicone.

Per rendere le ciglia più curve, sono preferibili gli scovolini arcuati e affusolati. Un effetto semplice e naturale, per chi ha già delle ciglia folte, lunghe e definite, si potrà invece ottenere con la classica forma a pettine.

Vediamo infine quale scovolino comprare per rendere le ciglia più lunghe.

Per allungare le ciglia e avere un trucco impeccabile ecco quale scovolino del mascara bisognerebbe scegliere

Tra tutte le forme di scovolini, quella più affusolata e sottile è la migliore per far sembrare le ciglia più lunghe, anche se sono molto corte. Può funzionare bene anche la forma a spirale, l’importante è che le setole siano corte e sottili.

Grazie a queste forme, lo scovolino sarà in grado di applicare il mascara su tutte le ciglia, definendole bene. In questo modo, si potrà ottenere qualche millimetro in più senza dover usare grandi quantità di trucco.

Nell’applicare il mascara bisognerebbe concentrarsi soprattutto sulla radice e sulle lunghezze per allungare le ciglia e avere un trucco lieve, ma efficace.

Con l’avanzare dell’età, il mascara rimane un must perché fa ottenere un grande effetto con un trucco delicato e che richiede poco sforzo. Dopo gli anta, per una serata particolare si può completare il make up con una spolverata di ombretto. Attenzione, però, a quale ombretto si usa, perché potrebbe invecchiare lo sguardo e accentuare rughe e imperfezioni.

Per aiutare la pelle a mantenersi giovane è importante rimuovere con cura il trucco ogni sera, magari con uno struccante naturale fai da te.

