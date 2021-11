Nella nostra skin care quotidiana lo struccante dovrebbe essere al primo posto. Infatti, è buona norma eliminare ogni traccia di trucco prima di andare a dormire. Anche se dopo una giornata faticosa tutto ciò che vorremmo fare è infilarci a letto, non dobbiamo dimenticarci della nostra pelle.

Prendercene cura è nostro dovere, per esempio con questo trattamento di 5 minuti che potrebbe aiutarla ad essere morbida e tonica. Dobbiamo anche fare attenzione a cosa contengono i prodotti che usiamo e scegliere i più adatti a noi.

Ecco lo struccante viso fai da te 100% naturale pronto in soli 3 minuti

Se vogliamo optare per prodotti naturali, possiamo creare in soli 3 minuti uno struccante e detergente fai da te in casa. In questo modo, sapremo esattamente cosa mettiamo sulla nostra pelle e potremo dosare gli ingredienti in base alle nostre esigenze.

Per cominciare, prepariamo una piccola quantità di struccante per vedere se fa per noi. In seguito, potremo modificarlo a piacere e crearne una quantità maggiore.

Per 30 ml di struccante viso abbiamo bisogno di:

un contenitore da 30 millilitri o più;

20 gocce di olio di mandorla dolce;

1 cucchiaino di miele;

2 cucchiaini di olio d’oliva;

4 cucchiaini di acqua distillata;

1 goccia di olio essenziale di tea tree;

2 gocce di olio essenziale di lavanda.

Con questi ingredienti potremo creare uno struccante bifasico naturale, composto, quindi, da una parte acquosa e da una oleosa. Questa doppia composizione permette una pulizia più profonda del viso, eliminando i residui di trucco.

Come preparare e applicare lo struccante viso a base di olio di mandorla

Nel contenitore da 30 millilitri versare tutti gli ingredienti uno dopo l’altro, aiutandosi con una Pipetta Pasteur contagocce e un piccolo imbuto.

A questo punto, vedremo nel contenitore le due parti dello struccante bifasico, quella acquosa e quella oleosa, ancora separate. Quindi, chiudere il contenitore e scuoterlo energicamente finché non risulterà omogeneo e di un solo colore. Il gioco è fatto, ecco lo struccante viso fai da te 100% naturale pronto in soli 3 minuti!

A questo punto, versare qualche goccia di struccante su un dischetto o batuffolo di cotone e procedere con la rimozione del make-up dal viso.

Quando abbiamo eliminato ogni traccia di trucco, risciacquiamo il viso con acqua tiepida e tamponiamolo con un asciugamano pulito.

Dopo un po’ di tempo, le due parti dello struccante bifasico torneranno di nuovo separate, perciò bisogna scuoterlo sempre prima di usarlo.

Questo struccante è adatto alle pelli più secche e a quelle miste. Chi ha la pelle grassa dovrebbe usare massimo un cucchiaino di olio di oliva e aggiungere invece un cucchiaino in più di olio di mandorla.

Anche se si tratta di prodotti naturali, fare sempre attenzione in caso di allergie.

