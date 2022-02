In moltissimi soffrono di ipersudorazione, un disturbo fastidioso e spiacevole. Sudare troppo può essere dovuto a problemi ormonali, allo stress o semplicemente caratteristiche personali.

Se questo problema è particolarmente forte durante i mesi più caldi, anche d’inverno non è raro sudare e macchiare camicie e maglioni di sudore. Per evitare che ciò avvenga spesso non basta usare un deodorante o un antitraspirante, ora vedremo quale può essere una soluzione. Con un semplice accessorio economico, infatti, potremo dire basta sudore e ascelle pezzate anche d’inverno.

Un problema imbarazzante

Le macchie di sudore e il cattivo odore possono causarci imbarazzi e disagi, soprattutto quando siamo fuori casa. Per quanto cerchiamo di prevenire questo problema con prodotti efficaci, non è raro trovarsi immersi in un bagno di sudore e notare che si ha un cattivo odore che potrebbe causarci imbarazzi.

Oltre alla vergogna, finiamo per macchiare in maniera spiacevole camicie e maglie, spesso irreversibilmente. Ciò avviene spesso anche d’inverno, perché solitamente indossiamo abiti più pesanti e meno traspiranti. Inoltre, d’inverno si passa di frequente da ambienti freddi a luoghi caldi e ciò comporta un aumento della sudorazione. Per questi motivi non è raro trovarsi immersi in una nuvola nauseabonda ed avere la parte superiore del corpo bagnata.

Per contenere la sudorazione e il sudore che ristagna creando cattivi odori possiamo usare un metodo tanto semplice quanto efficace. Si tratta delle pezze assorbenti ascellari che assorbono il sudore e proteggono le stoffe dei nostri abiti.

Basta sudore e ascelle pezzate anche d’inverno grazie a questo trucco

Possiamo usare le comode pad ascellari realizzate in materiale assorbente. Questo accessorio da usare tutti i giorni è perfetto sotto ad ogni abito, camicia o maglione.

Si tratta di piccole toppe adesive in grado di aderire alla stoffa dell’indumento e di assorbire il sudore. Questo prodotto è sottile e confortevole e non sembrerà di indossarlo, perché si adatta alla forma dell’ascella.

Non ci resta che posizionarlo e sostituirlo quotidianamente oppure ogni volta che sarà saturo di liquido. In questo modo il sudore verrà assorbito e non rimarrà a contatto con la pelle evitando oltre agli sgradevoli odori fastidiose irritazioni.

Inoltre, eviteremo che i nostri abiti si macchino e si rovinino a causa dell’acidità del sudore. Ora non dovremo più lottare di continuo con l’odore e smacchiare e ritingere maglioni e camicie ingiallite.

