Avere i capelli fini non è di per sé un problema, ma se sono anche pochi e radi potrebbe diventarlo e causare addirittura disagio. Con la perdita o il diradamento dei capelli, infatti, potrebbero aprirsi degli irregolari spazi vuoti sulla chioma.

Per affrontare questo problema, tuttavia, ci sono dei trucchi di styling che possono aiutare a nascondere la mancanza di capelli.

Perché i capelli si diradano e come trattarli per attenuare il problema

I capelli possono diradarsi per svariati motivi, dalla comune caduta dei capelli alla vera e propria calvizie.

Se negli uomini il diradamento riguarda principalmente la stempiatura, nelle donne a diradarsi è soprattutto la riga centrale e i capelli possono assottigliarsi. Anche con la perdita di volume e una maggiore fragilità i capelli sembreranno quindi più radi.

Per rendere meno evidente il problema, sia il taglio sia lo styling dovranno dare volume alla chioma. A questo proposito, i tagli corti sono i più adatti, soprattutto se scalati. Molto richiesto è questo taglio asimmetrico che, oltre a stare bene su ogni viso, sarebbe in grado di dare il giusto volume. Infatti, bisogna evitare di appesantire la chioma con un taglio lungo, che la appiattirebbe evidenziando il problema.

Dopo uno shampoo delicato, asciugare i capelli con il diffusore può aiutare a dare ulteriore volume. Un altro trucco è creare un mosso naturale con efficaci metodi casalinghi evitando l’uso della piastra, che potrebbe stressare ulteriormente i capelli.

Vediamo ora 3 acconciature ottime per nascondere gli spazi vuoti.

Come pettinare i capelli diradati e sottili per nascondere gli spazi vuoti con 3 acconciature semplici da fare a casa

Per coprire gli spazi vuoti lasciati dal diradamento dei capelli, è utile giocare con le direzioni. Fare la riga sempre nella stessa posizione può portare a un appiattimento dei capelli in quella zona. Per questo è utile cambiare lato della riga e ampiezza del ciuffo. A volte più vicina, a volte più lontana dalla riga centrale, l’importante è variare perché risulti più voluminosa.

Se proprio non si vuole rinunciare alla riga in mezzo, si può sostituire quella dritta con una a zigzag. Dividere i capelli con una riga dritta e poi, con l’aiuto della punta di un pettine, deviarne la direzione. Farla andare leggermente verso destra, poi verso sinistra e così via.

Infine, soprattutto se il problema è nella parte anteriore, prendere un piccolo ciuffo davanti e cotonarlo leggermente. Fissarlo quindi al capo con un paio di forcine a circa 5 centimetri dalla radice, lasciandolo morbido e bombato. Poi, raccogliere i capelli in una coda alta e morbida.

Ecco come pettinare i capelli diradati e sottili per nascondere gli spazi vuoti con 3 acconciature semplici da fare a casa.

