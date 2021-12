Siamo tutti in attesa degli sconti invernali che, in molte regioni italiane, cominceranno già a partire dai primi di gennaio. Così finalmente potremo acquistare quell’indumento che tanto desideriamo ma che, a prezzo pieno, non potevamo prendere.

Così ci sarà la corsa allo shopping e finalmente tutto ciò che troveremo in super offerta entrerà nel nostro armadio. Ma attenzione a non comprare senza un minimo di criterio, cerchiamo le occasioni convenienti ma che valorizzano il nostro fisico.

A Capodanno avremo già scelto i vestiti alla moda eleganti che nascondono le imperfezioni del nostro fisico. In generale, però, se non siamo particolarmente magre e alte, magari con dei fianchi prominenti, sarebbe meglio scegliere questi capi d’abbigliamento. Invece per snellire le cosce dovremo indossare questi outfit di tendenza anche a 50 anni. Infatti, qualsiasi sia la nostra fisicità non è necessario rinunciare a certi look che ci fanno sentire più femminili e seducenti.

Per allungare la figura e slanciare caviglie e gambe basterebbe indossare questi modelli di gonne e pantaloni non i tacchi

Spesso siamo indecisi su cosa acquistare, perché non sappiamo cosa potrebbe esaltare il nostro fisico, alcuni vestiti potrebbero creare una certa “illusione”, nascondendo qualche imperfezione.

Se abbiamo polpacci grossi e gambe non proprio lunghissime, niente paura, perché scegliere determinati modelli sarà il vero colpo di genio.

Per quanto riguarda i pantaloni, sicuramente quelli a vita alta o altissima sono un must che snellisce. Se poi sono particolarmente larghi, copriranno le nostre rotondità, creando armonia. Ma anche quelli che svasano alla fine, detti “a campana” o quelli dritti “a sigaretta” rappresentano un’ottima scelta per sembrare leggermente più alte.

Scegliamo un colore unico, magari scuro o anche delle righe verticali, che allungano il fisico. In questo caso abbiniamo delle belle scarpe basse a punta, senza dover per forza mettere i tacchi.

Le gonne

Per snellire le gambe e metterle in mostra, potremo indossare delle comode gonne a vita alta, a forma di trapezio, che valorizzano la parte superiore del corpo. Per mantenere un tocco di stile, potremo scegliere quelle particolarmente corte o anche al ginocchio o lunghe, l’importante è che abbiano la forma ad “A”.

In alternativa, potremo indossare le maxi camice o tuniche, oppure degli abiti a portafoglio, se vogliamo valorizzare il punto vita. Potremo abbinare degli sportivi anfibi o dei pratici stivaletti, larghi al polpaccio, scartando invece quelli proprio sopra la caviglia.

Se preferiamo sneakers o scarpe da passeggio, il colore nude potrebbe snellire ed allungare il fisico, oppure scegliamo calze e scarpe dello stesso colore.

Dunque, per allungare la figura e slanciare caviglie e gambe basterebbe indossare questi modelli di gonne e pantaloni non i tacchi, che spesso non sono proprio comodi da mettere tutto il giorno.