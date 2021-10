Le mode di anno in anno cambiano sempre. Ma a volte ripropongono anche stili passati, come le favolose scarpe chic anni ’20 o questi jeans che credevamo di non dover indossare più. La cosa più importante è che ogni outfit che scegliamo sia in linea con la nostra personalità e soprattutto con il nostro tipo di fisico.

Se abbiamo una pancia piatta e addominali d’acciaio, sicuramente potremo osare vestiti più aderenti che mettono in risalto le linee. Se invece abbiamo qualche piccolo rotolino di grasso in più, è bene valutare l’abbigliamento giusto per non esaltare i “difetti”.

Le soluzioni per rimanere alla moda, anche per chi ha i fianchi più rotondi e magari non è molto alta, ci sono. Basta solo capire qual è il nostro stile preferito e utilizzare indumenti che risaltino altre parti del nostro corpo, anche con l’aiuto di accessori particolari. Se siamo indecisi su cosa mettere nella parte inferiore, quali tipi di pantalone indossare, questi sicuramente copriranno le imperfezioni.

Ecco i pantaloni alla moda che nascondono i fianchi larghi e slanciano fisico e gambe

Per sembrare più alta e dare slancio alla linea, senza rinunciare alle tendenze del momento, allora è il caso di scegliere questi modelli eleganti. Parliamo dei pantaloni a vita alta, che donano sicuramente qualche centimetro in più. Esistono diversi modelli e tessuti, anche meno formali, che si abbinano perfettamente a ogni tipo di look.

Evitiamo di scegliere quelli troppo stretti, ma optiamo per quelli morbidi e addirittura larghi, soprattutto per coprire bene i fianchi. Non abbiniamoli con camicioni oversize, meglio maglieria più corta, con maniche a palloncino e scollo a “V” ed una collana appariscente.

Se abbiamo una vita più sottile, accentuiamola con un cinturino. Se non amiamo particolarmente i pantaloni a vita alta, scegliamo quelli regolari, ma evitiamo assolutamente la vita bassa. I panta-palazzo o i pantaloni a zampa sono una valida alternativa, per un look semplice che slancia e assottiglia le gambe, da abbinare anche con una originale scarpa con o senza tacco.

Modelli che slanciano

Oltre a usare scolli profondi, per sembrare più alte sarebbe meglio scegliere pantaloni morbidi con la riga centrale. Infatti, l’effetto ottico renderà le nostre gambe slanciate a lunghe. Inoltre, sono adatti da sfoggiare con comode scarpe, anche le sneakers, ma essendo pantaloni versatili possiamo scegliere diversi tipi di look.

Oppure, se preferiamo qualcosa di più aderente, dovremmo scegliere i pantaloni skinny, di colore scuro, a vita alta o regolare, meglio ancora se posseggono alla fine uno spacco laterale o frontale. Utilizziamo sopra un cardigan che possa nascondere i nostri fianchi e una camicia leggera, sagomata in vita, i gioielli e le scarpe poi completeranno il nostro outfit.

Ecco i pantaloni alla moda che nascondono i fianchi larghi e slanciano fisico e gambe, rimanendo sempre affascinanti con il proprio stile.