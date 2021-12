Fare shopping può essere un momento di puro divertimento, ma può anche fare sentire frustrati e insoddisfatti del proprio fisico. Non tutti siamo una taglia 42 e certi indumenti che proviamo non sono poi come immaginavamo. Può capitare di avere i fianchi più pronunciati e le gambe non proprio esili, non per questo dovremo vestirci male.

Esistono diverse possibilità per nascondere qualche insignificante difetto, sentendoci al top e affascinanti, anche dopo avere superato gli “anta”. Ci sono tanti modelli di vestiti, gonne, pantaloni e jeans, che permettono una vestibilità maggiore in questi casi, senza rinunciare a sentirsi alla moda.

Qualsiasi sia il nostro stile e carattere, è meglio optare per alcuni tagli che valorizzano le nostre curve, senza sottolineare i rotolini in eccesso. Poi, i dettagli completeranno l’outfit, per donare un tocco glamour o ricercato.

Non i leggings ma questi i pantaloni alla moda per snellire gambe e fianchi anche a 50 anni

Se per anni abbiamo indossato sempre e comunque i classici pantacollant o pantaloni aderenti, forse è arrivato il momento di variare e dare spazio a nuovi indumenti. Infatti, se volessimo nascondere fianchi e cosce più in carne, dovremmo scegliere altri modelli, più in linea con il nostro fisico.

Se vogliamo sembrare più slanciate e attraenti, non i leggings ma questi i pantaloni alla moda per snellire gambe e fianchi anche a 50 anni. La parola d’ordine in questi casi è “bootcut”, ovvero “tagliati per lo stivale”, che siano jeans o pantaloni di qualsiasi materiale. Una forma che ricorda quelli a zampa d’elefante ma meno evidente.

Il dettaglio più largo al polpaccio assottiglia notevolmente le gambe, oltre che rendere la figura più alta. Inoltre, potrebbero definire i glutei e nascondere le maniglie dell’amore se a vita alta e polpacci robusti.

Cerchiamo un materiale elastico e non troppo rigido, per essere sempre a nostro agio e comode, anche quando facciamo la spesa. Non acquistiamo colori troppo chiari, come il bianco o il beige, ma potrebbero essere più adatti quelli scuri come il nero, blu e marrone.

Altre opzioni

Se volessimo scegliere quelli più classici, i pantaloni dritti sono un’ottima alternativa, che sta bene ad ogni tipo di fisico. Soprattutto chi ha i fianchi più larghi può indossare questo modello, abbinarli a uno stivaletto comodo con un tacco largo. Per non allargare la vita, abbiniamo una camicia più lunga e un cardigan o un maglione non troppo aderente.

Se volessimo coprire ancora di più cosce e girovita, la soluzione potrebbero essere i pantaloni panta palazzo, che rendono più armoniche tutte le linee.