Il 31 dicembre sta arrivando e già molti sono in pena fase organizzativa per rendere speciale questo ultimo dell’anno. Soprattutto perché lo scorso Capodanno nessuno ha potuto festeggiare come voleva questo giorno speciale.

Oltre il Natale, dove quasi tutti indossano i classici vestiti di colore rosso, cosa potremo scegliere per l’ultimo dell’anno? Dato che la serata, probabilmente, sarà lunga, e rimarremo in compagnia fino a tarda notte, non tutti preferiscono indossare abiti poco comodi e con tacchi vertiginosi. Perché per quanto siano elementi di grande fascino, alla lunga potrebbero risultare totalmente scomodi e fastidiosi.

La tradizione comunque vuole un certo stile nel vestire, quel giorno, mettendo da parte tute e abbigliamento sportivo e troppo casual. Anche se staremo a casa con amici, dovremmo optare per un outfit di tendenza, che non faccia sfigurare, ma confortevole, che ci faccia sentire a nostro agio.

Ecco quali vestiti alla moda indossare a Capodanno per essere eleganti e nascondere pancia e fianchi

Prima di tutto pensiamo a un colore, il nostro preferito, ma escludiamo tonalità troppo chiare, che evidenzierebbero subito i nostri punti critici.

Quest’anno sono di grande tendenza le nuance che ricordano il bosco, quindi potremmo optare per un verde scuro o marrone. Degni di nota anche il blu scuro e il classico nero, che non passerà mai di moda.

Bastano pochi dettagli per rendere il nostro stile allegro ma anche elegante e sofisticato. Scegliamo l’abito con punti luce, come strass, frange o ricami color oro o argento, senza esagerare, tranne se non abbiamo in programma una serata molto speciale.

Usiamo una lingerie modellante, come i body, se vogliamo che la nostra pancia risulti più piatta e senza troppo rotolini. Se invece volessimo anche gambe e fianchi più sottili, potremmo utilizzare calze e culotte altamente modellanti.

Gli abiti per nascondere le rotondità

Invece, per quanto riguarda la scelta dell’outfit, ecco quali vestiti alla moda indossare a Capodanno per essere eleganti e nascondere pancia e fianchi.

L’abito top per occasioni più formali e grandi serate è quello con il taglio chiamato “impero”. Molto sensuale e sinonimo di ricercatezza, il vestito ha la forma a piramide, ovvero aderente sul seno, per poi scivolare largo sui fianchi. Inserendo dei dettagli preziosi nella parte superiore, comprese braccia, toglieremo l’attenzione dai rotolini.

Se abbiamo delle gambe sottili, osiamo per un modello corto, in caso contrario scegliamo quello lungo. Se invece preferiamo indossare dei pantaloni optiamo per quelli a vita alta e larghi, da abbinare ad una camicia leggera e scollata.

Anche le scarpe avranno il loro peso, se non siamo comode con i tacchi, acquistiamo dei mocassini a punta eleganti e ricchi di dettagli luccicanti.