Il cenone della notte di San Silvestro, per brindare al nuovo anno, è un momento tanto atteso, anche se quest’anno dovremo fare i conti con la pandemia. Questo, però, non esclude che potremo preparare squisite pietanze della tradizione e non.

In Germania, ad esempio, è un classico preparare il maialino in marzapane, per augurare prosperità e fortuna. Negli Stati Uniti è tradizione mangiare un’insalata di cavolo, che richiama al verde del dollaro, ma anche riso e fagioli. Mentre in Giappone spesso sono in tavola i noodles, che rappresentano un augurio per una lunga vita. In Spagna, invece, per attirare la buona sorte basterà sgranocchiare 12 acini di uva.

Ogni Paese mantiene, in linea di massima, questi piatti tipici dell’ultimo dell’anno. In Italia non possono mancare a fine pasto, o anche tra le varie portate, il cotechino con le lenticchie. Ma, diciamoci la verità, spesso vorremmo scappare pur di non mangiarli.

Per accompagnare il cotechino non cuciniamo i soliti legumi ma abbiniamo questi 3 contorni di stagione

Nonostante siano simbolo di fortuna e soldi, a volte ci vorrebbe una ventata di aria fresca per dare nuova vita a questo piatto un po’ troppo pesante. Potremmo approfittare delle verdure del periodo per arricchire con originalità questa antica pietanza.

Oltre a poter preparare il cotechino nel classico modo, è interessante anche creare dei bocconcini avvolti nella pasta sfoglia. In alternativa, potremo fare dei moderni finger food, semplicemente affettandolo per farcire dei mini panini, come fossero dei burger.

Per accompagnare il cotechino, poi, non cuciniamo i soliti legumi ma abbiniamo questi 3 contorni di stagione. La prima variante è a base di zucca, dolce e saporita, si sposa perfettamente con la parte grassa della carne.

Tagliamo delle fette di zucca alte 1,5 cm, disponiamo in una teglia foderata con un filo d’olio, sale, pepe e inforniamo per 20 minuti circa a 180°. Una volta pronte, disponiamole in un bel piatto da portata.

Altre 2 varianti

Un’altra appetitosa variante, anche più semplice e sbrigativa, consiste nel preparare un’insalata di patate bollite e porri crudi. In alternativa, mettiamoli in forno entrambi, tagliando a dadini le patate e a rondelle il porro, aggiungiamo sale e olio e inforniamo a 180° per 25 minuti circa. Serviamo, poi, in una ciotola, della salsa yogurt per chi vorrà mixare un gusto differente e particolare.

Ancora più rappresentativo dell’inverno è il broccolo, che abbinato al cotechino è un vero piacere per il palato. In questo caso, per non servirli in modo troppo scontato, creiamo una crema. Sbollentiamo il broccolo, poi saltiamolo in padella con olio, aglio e sale per insaporire, infine frulliamo e adagiamolo sul fondo del cotechino.