Se siamo finiti su questo articolo con tutta probabilità spesso siamo interessati dai gatti randagi che puntualmente invadono giardino o orto. Se talvolta i mici possono essere adorabili, lo sono certamente meno quando continuamente orinano o defecano dentro i vasi di casa. Ancora peggio quando i gatti oltre ad usare i nostri vasi come lettiera si divertono a scavare al loro interno.

Quello che per loro è un gioco per noi potrebbe rivelarsi un bel fastidio, specie se il gatto non è il nostro. Ed infatti non è la prima volta che ci troviamo a fornire soluzioni contro questo disagio.

Infatti ecco come allontanare i gatti da orto e giardino con questi efficaci repellenti naturali.

Tuttavia oggi vogliamo dare delle ulteriori soluzioni ancora più specifiche per quando i gatti insistono sui vasi di piante, fiori e ortaggi.

Per allontanare velocemente i gatti dai vasi in giardino e piante dell’orto bastano questi semplici rimedi

Per quanto ci facciano diventare matti, i gatti devono essere comunque trattati con rispetto sia che siano randagi o di nostra proprietà.

Cominciamo dicendo che chi butta via i fondi del caffè non sa che valgono un tesoro per queste funzioni ed inoltre sono utili contro i gatti. Per allontanarli efficacemente, ma in modo sicuro, prendiamo i fondi del caffè e mettiamoli in una garza o una vecchia calza. I gatti mal sopportano l’odore del caffè e diffondere questo aroma li infastidirà da pazzi. Disponiamo più sacchetti di fondi di caffè su vasi e piante per fare in modo che arrivi l’odore ma senza che i gatti possano mangiarli.

Repellenti profumati

Continuando sulla scia degli odori possiamo tenere a debita distanza i gatti da orto e giardino lasciando nei posti aggrediti bucce di agrumi. Se siamo grandi consumatori di arance, mandarini e limoni, non buttiamo le scorze perché sono utilissime ad allontanare i gatti. Specialmente se sono più fresche e dunque più pungenti.

Giochi di luce

Così come i piccioni, anche i gatti potrebbero essere infastiditi dal riflesso della carta stagnola. Se abbiamo delle piante a cui teniamo particolarmente ma i gatti non fanno altro che dargli il tormento questa potrebbe essere una buona soluzione disporre dei fogli di alluminio sui vasi. Questi infastidiranno il gatto sia per i riflessi che per la sensazione tattile quando ci cammineranno sopra.

Approfondimento

