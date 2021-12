Se cerchiamo una ricetta per un primo buono e delicato, capace di stupire gli ospiti alla prima forchettata, non possiamo non pensare a un risotto. Basteranno, infatti, pochi ingredienti genuini per portare a tavola un piatto caldo, semplice e cremoso degno dei migliori chef.

In questo articolo vedremo allora la ricetta del risotto agli asparagi con crema di formaggio: un piatto ghiotto, dal gusto delicato e avvolgente che saprà conquistare anche i più piccolini. Insomma, ecco finalmente sulle nostre tavole la variante perfetta per un risotto unico e delicato che accontenterà tutti i palati.

Gli ingredienti per il nostro piatto

320 gr di riso Carnaroli;

400 gr di asparagi;

40 gr di raveggiolo;

20 gr di parmigiano grattugiato;

1 cipolla dorata;

1 rametto di timo fresco;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

1 l di brodo vegetale;

sale e pepe.

Ecco finalmente la variante perfetta per un risotto unico e delicato che accontenterà tutti i palati

Per prima cosa, prendiamo gli asparagi e laviamoli per bene, eliminandone la parte bianca e più dura del gambo. Tagliamone poi le punte per metterle da parte e affettiamone il gambo a rondelle sottili di circa 5 mm l’una.

Prendiamo ora le punte e facciamole lessare per qualche minuto in acqua leggermente salata. Questo procedimento servirà per mantenere il loro colore verde brillante, una volta che le avremo scolate e messe da parte.

Prendiamo poi il brodo e teniamolo costantemente sul fuoco a leggero bollore durante tutta la durata del procedimento. Nel frattempo, tritiamo la cipolla finemente.

Con un filo d’olio e in una casseruola dal fondo spesso facciamo imbiondire la cipolla per 3 o 4 minuti a fuoco basso. Uniamoci i gambi degli asparagi a rondelle, saliamo il tutto leggermente e cuociamo ancora per un altro paio di minuti aggiungendo brodo quando necessario.

Arrivati a questo punto, non ci resterà che alzare la fiamma e aggiungere il riso, facendolo insaporire per appena due minuti mescolando continuamente. Uniamo poi due mestoli di brodo bollente e facciamo cuocere il tutto dai 15 ai 18 minuti, aggiungendo man mano il brodo come si asciuga.

Una volta che il riso, dopo averlo assaggiato, è pronto e al dente, spegniamo il fuoco e iniziamo la fase di mantecatura. Aggiungiamo il raveggiolo e il parmigiano in abbondanti manciate, mescolando energicamente fino a servirlo decorando con le punte di asparago.

Prima di mettere in tavola, ultimiamo con una spolverata di pepe e qualche fogliolina di timo fresco.

