Chi possiede un orto o un giardino sa bene quanta fatica costi tirare su delle piante di tutto rispetto. Purtroppo però le nostre coltivazioni sono sempre sotto tiro di qualche nuova minaccia che in molti casi si concretizza con gli insetti. Se è questo il problema che ci affligge, di seguito lasciamo una breve guida contro gli afidi e una per la cocciniglia.

In altri casi gli attentatori alla salute delle nostre coltivazioni potrebbero essere i gatti, che siano randagi o quelli del vicino. Questi potrebbero arrivare a spassarsela sui nostri giardini, attratti da condizioni favorevoli o da qualche topolino o ancora per semplice istinto, e distruggere il lavoro di un anno.

Se vogliamo risolvere il problema senza nuocere agli animali, ecco come allontanare i gatti da orto e giardino con questi efficaci repellenti naturali.

Verdure al sicuro

Cominciamo da chi riscontra spesso il problema dei gatti in mezzo all’orto proponendo una pianta perfetta contro gli animali randagi. Si chiama Coleus Canina ed è detta pianta anti gatto. Pur essendo totalmente innocua per i gatti, emana un odore particolarmente sgradevole per questi piccoli simpatici ficcanaso. I contadini sono soliti piantarne una nell’orto quando il problema dei gatti diventa fuori controllo. Il fastidioso odore pungente, infatti, terrà a debita distanza questi invasori a 4 zampe. Questa pianta, tuttavia, è indicata anche quando il problema si presenta nel giardino.

Abbellire il giardino e allontanare i gatti

Possiamo unire l’utile al dilettevole quando il problema dei gatti dovesse diventare troppo ingombrante. Infatti esistono alcune piante che se posizionate strategicamente possono tenere lontano i gatti e al contempo abbellire i nostri giardini. È il caso della lavanda ad esempio o i grandi cespugli di rosmarino. Sempre per questioni aromatiche, i gatti saranno spinti a non avvicinarsi alle piante. Allo stesso modo anche piante come l’erba cipollina, la ruta e l’aglio sembrano avere un buon effetto.

Ecco come allontanare i gatti da orto e giardino con questi efficaci repellenti naturali

Infine, se vogliamo ricorrere ad una soluzione più mirata, possiamo creare in casa un repellente fai da te. Dovremo preparare un infuso, magari sfruttando le piante di cui abbiamo parlato in precedenza. Mettiamo a bollire della lavanda, del rosmarino e magari qualche bacca di pepe rosa per poi far freddare il tutto. Una volta freddato il tutto, trasferiamolo in una bottiglietta spray per nebulizzarlo sulle piante e nei punti che i gatti frequentano.

