La presenza di piccioni che nidificano sul tetto o che vengono a bere nel nostro terrazzo è una vera e propria maledizione. Questi diffusissimi volatili, infatti, sono vettori di malattie a causa dei parassiti che portano addosso e che potrebbero rimanere attaccati alle piume. A tal proposito, se teniamo spesso le finestre aperte, verifichiamo che in casa non svolazzino piume per scongiurare un’infestazione di zecche del piccione. Inoltre, è ben noto il potere estremamente corrosivo degli escrementi del piccione che divorano le superfici in pietra e attraverso i quali si potrebbe contrarre la Salmonella. Di seguito sveleremo un semplice rimedio naturale utile alla lotta contro questo disagio domestico.

Pochi conoscono il magico sacchetto che elimina i piccioni all’istante da tetto e terrazzo

Come già detto, oltre a venire spesso a bere nei sottovasi o nello scolo della grondaia, i piccioni potrebbero rovinare tutti i fiori del terrazzo alla caccia di piccoli semi. Vediamo allora come tenere lontani questi uccelli con un piccolo trucchetto.

Mai più piccioni

Questa soluzione, generalmente utilizzata per eliminare tarli e tarme, risulta fenomenale contro i piccioni. Stiamo parlando della naftalina, un’incredibile ed economico rimedio da utilizzare contro questi invasori. In dei sacchetti di tela traspirante metteremo delle palline di naftalina sbriciolate, disponibili in commercio a pochi centesimi, che posizioneremo nelle zone strategiche, quelle dove i piccioni cercano cibo e acqua. Quello che per noi è odore di pulito, per i piccioni è una fragranza nauseante perciò, fin quando l’aroma sarà integro, questi non oseranno avvicinarsi. Tra tutti gli odori, questo è tra i più sgraditi dai piccioni, ma dovremo farne una bella scorta per tenerli lontani. Infatti, andranno disposti più sacchetti da cambiare un paio di volte alla settimana. Dopo poco, i piccioni assoceranno casa nostra a quella vomitevole sensazione.

Metodi alternativi

Per velocizzare la pratica di allontanamento possiamo disporre delle strisce di carta stagnola sulle tegole del tetto o nei punti luce del terrazzo. Il Sole rifletterà sulla stagnola abbagliando i piccioni che saranno acciecati dalla luce e allontanati dalla naftalina.

In sostituzione alla stagnola possiamo utilizzare i vecchi cd che fungeranno da specchi riflettenti che faranno impazzire i piccioni.

In pochi conoscono il magico sacchetto che elimina i piccioni all’istante da tetto e terrazzo ma, come visto, è sinonimo di tanti vantaggi per la nostra casa.

Tuttavia, se il problema dovesse persistere, in commercio sono disponibili appositi ed efficaci dissuasori a onde sonore.

