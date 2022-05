Quando vediamo la prima formichina arrampicarsi sul mobile di cucina non ci preoccupiamo più di tanto. È simpatica e innocua e da sola sicuramente non creerà grossi danni. Salvo poi ricrederci quando ritroviamo nugoli di formiche in tutti gli angoli della cucina. Una vera invasione, che spesso non sappiamo come debellare. Perché, diciamocela tutta, le formiche suscitano la nostra ammirazione e facciamo un po’ fatica ad ammazzarle spietatamente. Sono infaticabili, delle vere stakanoviste. Organizzate e tenaci sfilano in doppia fila come tanti soldatini. Ma non possiamo farle vivere nella nostra farina.

Il super naso

Come fare per allontanare le formiche da casa senza ucciderle? Dei rimedi ci sarebbero, naturali e molto efficaci. Dobbiamo prendere le formiche in contropiede e attaccarle dove sono molto forti: nel naso. Hanno infatti un super naso nel senso che il loro olfatto è molto sviluppato, 5 volte più che negli altri insetti. È questo il segreto della loro organizzazione e del modo in cui si orientano nel Mondo che le circonda. Le formiche comunicano tra loro emettendo delle sostanze biochimiche chiamate feromoni, che le altre recepiscono con delle piccole antenne. È così che si segnalano la presenza di cibo e che individuano il percorso da seguire. La prima formichina che abbiamo trovato in casa è in realtà un’esploratrice che ha condotto nella nostra cucina tutte le altre. Capire questo è fondamentale per prendere delle contromisure.

Per allontanare le formiche da casa senza usare veleni ecco il rimedio naturale efficace anche contro zanzare, mosche, zecche e cimici

Come sfrattarle dunque? Semplicemente usando sostanze dal forte odore che possono disorientarle e impedire la comunicazione tra di loro. Di solito tutte le sostanze naturali con odore deciso possono raggiungere questo scopo. L’aceto, il borotalco e le piante di menta, sono tutti rimedi più o meno efficaci. Ma questa volta useremo qualcosa di più raffinato: gli oli essenziali. In particolare il Timo Linalolo.

Viene usato come aroma per ambienti e cosmetici e la sua fragranza stimola la capacità di concentrazione. È un antibatterico naturale e un antimicotico ed è un ottimo repellente. Il suo odore impedisce alle formiche di comunicare tra loro e le disorienta. Si sentiranno costrette ad allontanarsi. Occorre qualche giorno perché questo avvenga e bisogna aspettare un po’. Spesso si pensa che il rimedio sia inefficace perché non ha effetto immediato. Le formiche non torneranno, soprattutto se si ha l’accortezza di continuare ad usare qualche goccia di Timo Linalolo nei punti di passaggio. È un prodotto assolutamente innocuo per gli animali domestici.

