La primavera è iniziata ufficialmente, abbiamo l’inverno alla spalle eppure le infiammazioni delle vie respiratorie continuano ad affliggerci. Anzi, ora più che in inverno, ci perseguitano con un certo accanimento. Sono proprio i cambi di stagione i momenti più insidiosi, quelli in cui abbassiamo la guardia e non prendiamo abbastanza precauzioni. Il tiepido sole primaverile ci spinge ad abbandonare gli indumenti pesanti, ma l’aria è ancora pungente. Mal di gola e raffreddore ci attendono dietro l’angolo.

Le inalazioni

Il mal di gola è di solito accompagnato dal raffreddore, ma a volte compare da solo e può durare per lunghi periodi. Nei casi più gravi è accompagnato da febbre, ma spesso è solo un fastidioso dolorino che avvertiamo nella gola ogni volta che ingoiamo qualcosa. Ci sono diversi rimedi naturali, alcuni molto noti, per alleviare i fastidi locali e favorire la guarigione. Tutti conoscono l’antico e sempre valido rimedio della nonna che consiste nel bere latte caldo in cui è stato sciolto un cucchiaino di miele per dare sollievo alle mucose irritate. Ma non solo miele e propoli sono efficaci rimedi naturali.

Quando il mal di gola è accompagnato da raffreddore, un valido aiuto può derivare dai suffumigi con oli essenziali, dalle proprietà lenitive ed espettoranti. Per fare dei suffumigi basta sciogliere in una bacinella di acqua molto calda delle sostanze balsamiche e inalare i vapori sprigionati dalla miscela. Può essere utile coprire la testa con un asciugamano per evitare la dispersione dei vapori. In alternativa si possono usare degli inalatori di vapore disponibili in commercio, alcuni dei quali sono dotati di doccia nasale.

Non solo miele e propoli ma anche questo rimedio naturale potrebbe curare mal di gola e dare sollievo immediato al raffreddore

Gli oli essenziali sono composti di origine vegetale prodotti da numerosissime piante. Alcuni hanno proprietà balsamiche e antiinfiammatorie e decongestionano le vie aeree. L’olio essenziale di eucalipto ha queste caratteristiche e viene largamente impiegato per suffumigi, in caso di mal di gola e raffreddore, per le sue proprietà antinfiammatorie, espettoranti e balsamiche. Calmerebbe l’irritazione delle mucose nasali e della gola fluidificando il catarro.

L’inalazione favorirebbe un’azione di decongestione locale attraverso una leggera irritazione delle mucose delle vie aeree che stimola la formazione di muco più fluido, che permette lo scivolamento di quello più denso. Le proprietà dell’olio essenziale di eucalipto sono simili a quelle del mentolo a cui è spesso associato. I prodotti naturali, usati con sapienza, possono aiutarci a contrastare i malanni passeggeri. Anche se sono rimedi blandi, è opportuno consultare il proprio medico per verificare l’assenza di controindicazioni.

