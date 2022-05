Sono sempre di più gli italiani che si riescono a ritagliare le ferie estive nel mese di giugno. Magari approfittando delle tantissime offerte di voli low cost, prima delle prenotazioni di massa di luglio, ma soprattutto di agosto. Giugno, d’altronde, assieme a settembre, negli ultimi anni si è confermato un mese dal clima stabile e favorevole. Sembrano passati i tempi in cui si diceva che il mese più sicuro per andare in ferie e trovare sempre il sole fosse luglio. Con i cambiamenti climatici in corso, ci stiamo infatti accorgendo tutti che giugno è davvero un mese speciale. Giornate lunghe, ma non eccessivamente afose in spiagge non troppo affollate e ancora vivibili. Senza contare dei prezzi non di alta o altissima stagione, alla portata dei portafogli di tutti. Come la splendida meta marina che vedremo oggi e che potrebbe rivelarsi per chi non ha ancora prenotato, ma aspetta l’ultimo secondo, una vera e propria sorpresa.

Il litorale che ispirava anche D’Annunzio

Facciamo oggi tappa a Ortona, affascinante e storica cittadina in provincia di Chieti, nello splendido e sempre affascinante Abruzzo. Tanta storia, arte e archeologia in questa zona, posta nella meravigliosa Costa dei Trabocchi. Amata e fonte di ispirazione per il “vate” della poesia italiana Gabriele D’Annunzio. Ortona non è famosa solo per i suoi collegamenti letterari e il suo mare, ma anche per i pregevoli e pregiati vigneti che la circondano. Una meta che potrebbe davvero rivelarsi una sorpresa per tutti coloro che vogliono abbinare nella stessa vacanza mare, arte ed enogastronomia.

Più economica del solito ma non per questo meno bella questa meta ideale per una vacanza low cost e a sorpresa per le vacanze di giugno

Sono davvero tantissimi i chilometri di costa piacevoli, ma anche economicamente da prendere in considerazione se vogliamo fare una vacanza senza indebitarci. Dal castello aragonese, alla bellissima pista ciclabile del paese, Ortona offre al turista anche 20 km di spiagge. Alternano lo stabilimento balneare, comodo e attrezzato, ad altrettante spiagge libere. Con una sabbia bianca, degna dei paradisi tropicali e un mare cristallino da fare invidia ai più begli oceani. Più economica del solito ma non per questo meno bella questa meta che offre sistemazioni in albergo, affittacamere, campeggi, villaggi e bed and breakfast dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

