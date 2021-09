Per allontanare i piccioni dal balcone basta un solo ingrediente comune nelle nostre cucine

Chi si trova ad affrontare il problema dei piccioni sul balcone, sa quanto possa essere fastidiosa e antigienica la loro presenza.

Ecco perché molti stanno posizionando delle girandole colorate sul balcone e sul terrazzo di casa cercando di risolvere questo problema una volta per tutte.

I loro escrementi sono pericolosi per la nostra salute, in quanto portatori di diverse malattie, quindi, bisogna trovare una soluzione il prima possibile.

Non sono necessari costosi prodotti chimici poiché esistono dei metodi completamente naturali, efficaci ed economici, alla portata di tutti.

Purtroppo, i piccioni sono animali particolarmente invadenti, oltre ad essere molto abitudinari, per cui liberarsene può risultare particolarmente difficoltoso.

Per allontanarli possiamo utilizzare un prodotto che tutti abbiamo in casa, apprezzato per la sua incredibile versatilità e le sue straordinarie proprietà.

Si tratta dell’aceto bianco, un prodotto che possiamo utilizzare in cucina ma anche come disinfettante.

Questo può essere un prezioso alleato naturale anche per mantenere una lavatrice sempre pulita ed efficace senza ricorrere a prodotti chimici.

Dovremo preparare un semplice rimedio fatto in casa realizzando uno spray repellente per piccioni; useremo acqua, aceto e alcune gocce di olio essenziale.

Procuriamoci uno spray vuoto, aggiungiamo acqua ed aceto bianco in pari quantità ed infine versiamo all’interno 10 gocce di olio essenziale di menta piperita.

Non dovremo fare altro che spruzzare questa miscela sulle parti del balcone interessate per far sì che, sentendo questo forte odore, i piccioni si allontanino.

Questo metodo è efficace proprio perché è una combinazione di diversi odori che i piccioni detestano.

Affinché la procedura sia efficace bisogna ricordarsi di spruzzarlo più volte ed in maniera regolare, altrimenti l’odore si disperderà, risultando inefficace.

Per allontanare i piccioni dal balcone basta 1 solo ingrediente comune nelle nostre cucine, senza spendere denaro in prodotti chimici che possono rivelarsi dannosi per l’ambiente.

Altrimenti, per proteggere definitivamente il nostro balcone dai piccioni basta solo questo geniale trucco molto utile ed efficace.

Soluzione alternativa

Nel caso ogni tentativo fallisse, se necessario si può optare per un altro efficace metodo che risolva il problema.

In questo caso, si tratterà di installare dei dissuasori che dovremo posizionare in balcone, sulla ringhiera, sulla grondaia e sulle superfici dove tendono a posarsi.

È importante sottolineare che questo metodo non farà del male ai piccioni ma allo stesso tempo impedirà loro di posarsi.