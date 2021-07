I piccioni sono uccelli che tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo dovuto affrontare e la loro presenza non è mai gradita.

Hanno la capacità di adattarsi ovunque si trovino e sono in grado di veicolare diverse patologie, contaminando persone, cibi e cose.

Questo animale tappezza i nostri davanzali con deiezioni acide e corrosive, distruggendo tutte le piantine che con cura manteniamo.

È un problema che dobbiamo risolvere al più presto, quando si presenta, per questo è necessario trovare una soluzione per allontanarli per sempre.

Per proteggere definitivamente il nostro balcone dai piccioni basta solo questo geniale trucco

Per prima cosa facciamo attenzione ad eventuali buchi o crepe presenti sul muro del nostro balcone perché questi uccelli tendono a nidificare.

Se fosse questo il caso, si potrà semplicemente procedere coprendoli con il cemento o delle semplici retine.

Altrimenti, se abbiamo provato di tutto ma i piccioni tornano sempre, si può pensare ad un metodo definitivo ma andremo a spendere sicuramente di più.

Si tratta delle reti antipiccioni che, per essere efficaci, devono essere installate correttamente, facendo attenzione che non vi siano dei buchi altrimenti i piccioni tenteranno di tornare.

Ovviamente, è consigliato affidarsi a professionisti che le installeranno a seconda delle caratteristiche dell’edificio da proteggere.

Questo sistema è efficace contro l’infestazione, ma per garantirsi la giusta protezione è consigliato effettuare un controllo periodico delle reti installate.

Non tutti sanno che per proteggere definitivamente il nostro balcone dai piccioni basta solo questo geniale trucco, una soluzione dobbiamo trovarla il prima possibile.

Ulteriori informazioni

Prima di procedere, è importante sapere che nel tempo una manutenzione regolare sarà inevitabile.

Questo perché possono essere diversi i fattori che danneggerebbero la rete e questo ci costerà un intervento di ripristino o di riparazione. Tra i fattori abbiamo anche gli eventi atmosferici, come la neve o la grandine.