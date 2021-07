L’estate è la stagione simbolo della spensieratezza che risveglia la voglia di mare e di viaggiare senza troppi pensieri.

Anche le zanzare preferiscono questa stagione, durante la quale iniziano a farsi vedere e prenderci di mira con le loro fastidiose punture.

Spesso si fa scarsa attenzione ai sottovasi che bisogna invece regolarmente svuotare. Stessa sorte per grondaie e scarichi d’acqua, dove possono formarsi i ristagni d’acqua.

Poiché questi tendono ad attirare le zanzare sarebbe ideale, durante la stagione primaverile, installare delle zanzariere che ci aiuteranno a proteggere casa prevenendo il problema.

In pochi sanno che per proteggerci dalle zanzare basta solo questo incredibile rimedio naturale

Basterà semplicemente utilizzare un olio essenziale alla menta piperita, il cui aroma in casa risulta molto piacevole e rinfrescante per noi ma repellente per loro.

In questo modo, non solo riusciremo ad allontanarle dal nostro ambiente ma rinfrescheremo contemporaneamente il nostro spirito, soprattutto nelle giornate particolarmente calde.

Questo olio essenziale, inoltre, risulta essere un ottimo stimolante, oltre che perfetto in caso di naso chiuso e raffreddore.

Inoltre, sarà molto semplice creare un repellente per zanzare utilizzando questo prodotto in aggiunta all’olio puro di cocco. Ecco come procedere.

Mescoliamo 30 ml di olio di cocco con 12 gocce di olio essenziale di menta piperita, applicandolo poi sulle mani e sulle gambe un paio di volte al giorno.

La combinazione di questi due elementi ottimizza l’effetto antizanzara, contenendo entrambi proprietà attive come repellenti naturali.

L’olio di menta piperita, infatti, possiede composti di limone e mentolo che tengono a distanza le zanzare.

L’olio di cocco, invece, ha proprietà emulsionanti e contiene gli acidi grassi insaturi che frenano l’evaporazione delle molecole oleorepellenti della menta.

Ulteriori rimedi naturali

Nel caso fossimo punti dalle zanzare basterà applicare sulla zona interessata un cubetto di ghiaccio, che ridurrà subito la sensazione di prurito.

Molto efficaci sono anche i prodotti naturali a base di piante ed erbe, come camomilla o mandorla che diminuiscono sia l’irritazione che il prurito.