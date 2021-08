La lavatrice è un elettrodomestico fondamentale in ogni casa, soprattutto quando si torna dalle vacanze con una marea di capi da lavare velocemente.

Spesso ci dimentichiamo che vada pulita a fondo con regolarità perché la sua efficienza, nel tempo, può essere messa a dura prova da diversi fattori.

Si possono depositare eventuali residui di acqua, sapone, sporco e calcare che si accumulano all’interno del filtro, del cestello, sulle guarnizioni e nello scarico.

La sua manutenzione è fondamentale per la sua durata nel tempo e può essere effettuata in maniera piuttosto semplice ed attraverso alcuni rimedi naturali.

Per una lavatrice sempre pulita ed efficace bastano questi prodotti naturali ed economici

È importante sapere che i nemici peggiori e più dannosi per stato ed efficienza della nostra lavatrice sono il calcare e i residui di detersivo.

Questi tendono a depositarsi nelle parti più difficili da pulire ma anche nelle parti più delicate della nostra lavatrice e, con il tempo, possono portare problemi.

Per questa ragione periodicamente dovremo ritagliare del tempo per effettuare una pulizia del filtro, del cestello e delle vaschette del detersivo.

Per prima cosa dovremo procedere con l’estrazione di queste ultime per metterle a mollo in una bacinella per circa un’ora con dell’acqua calda e aceto.

Dopo di che dovremo ancora passare all’interno della vaschetta una spugnetta imbevuta di aceto per disinfettarla al meglio e rimetterla al proprio posto.

Puliamo per bene anche le parti esterne della lavatrice con una soluzione composta da 500 ml d’acqua, 100 ml di aceto bianco, alcune gocce di olio essenziale alla lavanda e un cucchiaio di bicarbonato.

Potremo utilizzare il bicarbonato di sodio anche per preparare una sorta di pasta abrasiva utile per pulire le incrostazioni del filtro e le guarnizioni.

È molto semplice prepararla, basta mezzo bicchiere di bicarbonato all’interno del quale aggiungere qualche goccia di acqua.

Molti ignorano che per una lavatrice sempre pulita ed efficace bastano questi prodotti naturali ed economici, è fondamentale preservarne il funzionamento.

Consigli

Per evitare la formazione di muffe e cattivi odori è consigliabile lasciare aperto l’oblò della lavatrice dopo ogni lavaggio.

Basta anche solamente passare al suo interno una spugna imbevuta con acqua e limone, o acqua e aceto, una o due volte alla settimana.

Approfondimento

