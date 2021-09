Già in un report di oltre due mesi fa facevamo notare come il titolo fosse non in grado di esprime tutte le sue potenzialità. Dopo tutto questo tempo nulla è cambiato. Il tempo passa e il titolo Shedir Pharma Group non riesce a esprime in Borsa tutto il suo potenziale rialzista.

Andiamo ad analizzare le diverse indicazioni in tal senso. Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione superiore al 70%. Un livello confermato dal rapporto prezzo utili. Se si confronta, infatti, il PE di Shedir Pharma Group con quello medio del settore di riferimento si scopre una sottovalutazione di oltre il 50%.

C’è un altro dato, poi, che bisogna considerare e, anche questo, spinge nella direzione di un investimento sull titolo. Consideriamo il ROE (Return On Equity) un parametro molto utile per confrontare in modo omogeneo società non solo dello stesso settore. Un elevato ROE vuol dire elevato ritorno sull’investimento, ma bisogna stare attenti. Nel valutare il ROE, infatti, bisogna considerare anche il debito della società.

Nel caso specifico di Shedir Pharma Group con un ROE di circa il 15% e un debito totale sul capitale di circa il 60% siamo in presenza di un ottimo titolo.

Ancora una volta, quindi, abbiamo indicazioni positive sul titolo che stentano a trovare conferma in Borsa. Anche se rispetto all’ultimo report il titolo ha guadagnato oltre il 20%.

Il tempo passa e il titolo Shedir Pharma Group non riesce a esprime in Borsa tutto il suo potenziale rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Shedir Pharma Group (MIL:SHE) ha chiuso la seduta del 11 maggio a quota 4,09 euro in ribasso dell’1,92% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e non ha più ostacoli lungo il percorso che porta all I obiettivo di prezzo in area 5,48 euro. Questo livello sarà decisivo per capire il futuro del titolo. Una chiusura settimanale superiore a 5,4 euro aprirebbe le porte a un ulteriore allungo rialzista verso gli obiettivi indicati in figura. Qualora venisse raggiunta la massima estensione rialzista in area 8,5 euro (III obiettivo di prezzo) il titolo Shedir Pharma Group potrebbe arrivare a guadagnare fino al 60%.

Al ribasso, invece, il livello da monitorare si trova in area 4,53 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe proiettare le quotazioni in area 3 euro.