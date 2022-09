I capelli sono sicuramente la parte che riceve le nostre maggiori attenzioni. Infatti, molta della nostra estetica è determinata dai nostri capelli. Soprattutto chi ha la cute grassa, però, sa quanto tenerli puliti e sani sia difficile. Infatti, dopo solo uno o due giorni potremmo ritrovarci a doverli rilavare.

Ci sono diversi consigli per curare i capelli particolarmente grassi. Tra questi troviamo anche un vero e proprio detox. Come la pelle, anche la cute ha la necessità di essere pulita in profondità. Quando ci accorgiamo di perdere tanti capelli e avere forfora e prurito, è il momento di passare a una vera disintossicazione della cute.

Per evitare forfora e caduta dei capelli usiamo questa maschera detox fai da te

Il detox specifico per capelli è particolarmente indicato per chi ha una cute grassa, con molta forfora e croste. In questo caso, infatti, l’accumulo di prodotti chimici potrebbe aver causato questa situazione. Fare una disintossicazione non risolve solo il problema, ma favorisce la ricrescita e nutre profondamente il capello.

Il primo metodo per disintossicare i capelli è quello di fare una maschera fai da te, con solo tre ingredienti. Il primo ingrediente è la polvere di argilla bianca, che pulisce i pori ostruiti ed è ricca di minerali. Poi ci servirà dell’aceto di mele, ricco di vitamine e un ottimo antinfiammatorio naturale. Questo serve soprattutto per eliminare la forfora. Infine, del gel di aloe vera, che aiuta a riparare i capelli e prevenire il prurito.

Come preparare la nostra maschera

Uniamo in una ciotola circa 100 gr di argilla, 100 ml di aceto di mele e 100 ml di aloe. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti e poi applichiamo sui capelli, in particolare sul cuoio capelluto. Lasciamo agire per circa 25 minuti, senza che il composto si asciughi. Infine, risciacquiamo con acqua tiepida e procediamo con il normale shampoo.

Alcuni consigli per evitare i capelli grassi e le croste

Per evitare forfora e caduta dei capelli è inoltre importante scegliere il tipo di shampoo corretto per i capelli. Lo shampoo chiarificante, in particolare, può essere un ottimo prodotto per pulire a fondo la cute. Ricordiamoci sempre di scegliere prodotti specifici per il nostro tipo di capelli, per ottenere il massimo risultato.

Prima dello shampoo, inoltre, è consigliato fare un massaggio con degli oli. Tra quelli più utilizzati troviamo l’olio al rosmarino, che fortifica i capelli e ne favorisce la crescita. Se abbiamo i capelli particolarmente danneggiati, allora optiamo per l’olio di cocco o l’olio di oliva. Il detox è ottimo per una chioma lucente, sana e pulita, ma è importante limitare l’utilizzo di prodotti chimici e calore.

