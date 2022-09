Per arredare con gusto la propria casa non bisogna trascurare alcun elemento. Tanto più che alcuni, oltre all’aspetto estetico, hanno anche risvolti pratici. È il caso dei tappeti, utili anche per riscaldare casa senza gas e corrente. Infatti, creano una sorta di isolamento termico per il pavimento, al pari di quanto fanno le tende per le finestre.

Rientrano dunque, assieme alla stufa a pellet, tra i metodi per riscaldare una casa priva di termosifoni senza grandi lavori e spendendo poco. Allo stesso tempo i tappeti riescono a rendere chic e accogliente una casa, a patto però di saperli scegliere e disporre in modo raffinato. Non dobbiamo lasciarci guidare né da eccesso né da casualità, ma da piani ben precisi.

Consigli per posizionare tappeti in camera da letto, sotto al divano e altrove

Prima di tutto bisognerà scegliere con attenzione modelli e colore di tappeti valutando il resto dell’arredo. Ad esempio, per andare sul sicuro il tappeto sotto a un tavolo moderno meglio che sia del medesimo stile. I tappeti persiani invece sono dei jolly da giocare in qualunque ambiente, importante però che il resto dell’arredamento non sia pesante. Il protagonista dovrà essere il tappeto. Per riconoscere e valutare un tappeto persiano di qualità possiamo osservarne i dettagli. Imprecisioni, fili e nodi saranno testimonianza di un lavoro artigianale.

Per quanto concerne i colori, richiamiamo quelli del resto della stanza, ad esempio abbinandolo alle tende. Optiamo per un tappeto a fantasia in ambienti poco colorati, altrimenti meglio uno monocolore. Se abbiamo intenzione di mettere due tappeti nella stessa stanza, prendiamoli identici oppure uno più grande e l’altro più piccolo di trame diverse ma simili. Per quanto riguarda le forme, quello rotondo sta bene in ambienti poco grandi, perché appesantisce meno.

Sistemare in casa

Per disporli nella nostra abitazione dobbiamo tenere presente alcune linee guida. Tra i consigli per posizionare tappeti in camera da letto per renderla più bella sicuramente vi è quello di porli come scendiletto laterali. Possiamo però anche prendere un grande tappeto sul quale disporre letto e comodini. Altrettanto utili dei piccoli tappeti vicino all’armadio per potersi cambiare scalzi senza sentire freddo ai piedi. In salotto il tappeto può andare o no sotto al divano. Nel primo caso dovrà essere più ampio, nel secondo invece bisognerà metterlo davanti.

Anche sotto al tavolo da pranzo farà la sua figura, ma dovrà includere anche le sedie. Queste si dovranno abbinare al tavolo nei colori o nei materiali, potremmo anche rivestirle con un cuscino delle tonalità del tappeto. I tappeti sono perfetti anche per abbellire un ingresso e da mettere in un corridoio lungo e stretto, in questo staranno bene rotondi. In bagno e in cucina converrà metterli a ridosso dei sanitari e del piano cottura con lavabo, ottime soluzioni per tenere sempre pulito il pavimento.

Dritte per lavare e pulire i tappeti

I tappeti ovviamente si aggiungeranno alle pulizie consuete per evitare diventino ricettacolo di acari e polvere, nonché per mantenerli in buono stato. Per lavarli in lavatrice scegliamo un ciclo di lavaggio breve e a non più di 40 gradi, senza centrifuga. Per pulirli senza lavarli in lavatrice, qualora il materiale non lo consentisse, potremmo passarvi sopra un panno con sapone di Marsiglia e acqua. Mentre un modo per ravvivare il loro colore è stendervi del bicarbonato, lasciarlo agire e poi rimuoverlo.

