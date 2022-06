Con il troppo caldo potrebbe capitarci di dormire poco. Questo potrebbe portarci ad avere borse, gonfiori e occhiaie. Queste problematiche interessano il contorno occhi, dandoci un aspetto molto stanco e spento. Ci sono, in realtà, diverse motivazioni per cui le occhiaie compaiono. In generale la mancanza di sonno e la stanchezza psico-fisica sono quelle più diffuse. Però, anche una predisposizione genetica e disturbi legati alla circolazione potrebbero essere la causa della formazione di occhiaie.

Allo stesso modo, anche la scarsa idratazione e un’alimentazione scorretta potrebbe portarci a questo problema. Fortunatamente, ci sono dei metodi per contrastare questo fastidio antiestetico. Per eliminare occhiaie e borse ecco alcuni rimedi naturali, che ci faranno avere un viso giovane e curato.

Camomilla e cetrioli

Il primo metodo è quello di utilizzare il cetriolo. Ci basterà mettere un paio di fette nel congelatore per una decina di minuti e poi posarle sugli occhi. Lasciamole per un paio di minuti, in modo da idratare la pelle profondamente. Possiamo anche utilizzare degli infusi rilassanti, da applicare con dei dischetti di cotone. Mettiamo dentro l’acqua calda una bustina di camomilla e aggiungiamo malva, rosmarino e petali di rosa. Filtriamo il liquido e intingiamo del cotone o delle garze, per poi appoggiarle sugli occhi per qualche minuto.

Un altro metodo per contrastare le occhiaie sono sicuramente le maschere all’argilla. La migliore è sicuramente l’argilla rosa, in quanto delicata. Si trova generalmente in erboristeria ed è perfetta per lenire ed eliminare le tossine. Inoltre, non dimentichiamoci mai di massaggiare la zona interessata regolarmente. Per avere un viso riposato, massaggiamo delicatamente con le punte delle dita la zona sotto gli occhi e le palpebre.

Per eliminare occhiaie e borse ecco alcuni rimedi naturali che renderanno il nostro viso giovane anche a 50 anni

Se questi metodi non bastano, dovremmo andare più a fondo, facendo un’azione dall’interno. Infatti spesso il problema è dato da una forte mancanza di vitamine. Specialmente la vitamina C e K, che si trovano in agrumi, kiwi e uva. Allo stesso modo, cerchiamo di preferire prodotti naturali e che non abbiamo ingredienti troppo aggressivi. Questo perché con il tempo la pelle potrebbe rovinarsi e, di conseguenza, creare borse e occhiaie.

Infine, ricordiamoci che anche per i casi più gravi, il trucco può aiutarci a nascondere le occhiaie. Scegliamo una tonalità sul giallo per coprire le occhiaie più viola. Se invece tendono al marrone, preferiamo delle tonalità color pesca scuro o arancione. Se le nostre occhiaie sono bluastre, allora scegliamo un correttore un po’ più chiaro della nostra pelle. Ed ecco che le nostre occhiaie saranno scomparse.

