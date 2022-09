Qualcuno avrà pure storto il naso vedendo che alla tv si parlava solo della Regina d’Inghilterra. Code di 8/10 ore al freddo e per la strada per accedere a omaggiare il feretro di una delle donne più famose e importanti del Mondo. Forse noi italiani non lo possiamo capire fino in fondo, ma i nostri Lettori che conoscono il Regno Unito e magari ci sono stati, possono comprendere. La Monarchia inglese accompagna il cittadino britannico dalla nascita alla morte. L’inglese è patriota nel midollo e, la Brexit lo ha dimostrato fino in fondo: rimane sempre ancorato alla propria isola e al proprio “splendido isolamento”. Ma, tornando alla Regina Elisabetta e ai suoi funerali, ci sono alcuni segreti nella meravigliosa Cattedrale di Westminster che vanno raccontati. Ed è quello che faremo in questo articolo.

Quanto tempo e quanto costa visitare il complesso di Westminster

Qualche anno fa un tour operator di fama mondiale inserì Westminster nelle location più impegnative a livello di visita turistica. Per vedere tutto ciò che arricchisce questo contenitore artistico ci vorrebbero almeno un paio d’ore. Visitare l’Abbazia ha poi un costo abbastanza elevato: quasi 30 euro per adulto, con bambini gratis sotto i 6 anni. Un viaggio che potremmo abbinare a un altro meraviglioso tour di quest’isola.

Un incredibile segreto nascosto a Westminster per Elisabetta II d’Inghilterra

Narrano storia e leggenda assieme che l’Abbazia sia il frutto di un mancata promessa fatta al Papa da un monarca inglese. Correva il periodo medievale, quando la corona inglese non aveva ancora avviato lo scisma protestante ed era legata alla Chiesa di Roma. Non c’era ancora il richiamo delle Crociate ma la Terrasanta attirava sempre i suoi fedeli. E, Re Edoardo III, passato alla storia col soprannome di “Confessore” aveva promesso un pellegrinaggio nella terra di Gesù se mai fosse salito al trono. Cosa che poi accadde, ma il monarca inglese non sarebbe poi mai andato a rispettare il giuramento. Fu così che, per non incorrere nella scomunica papale, decise di ovviare, costruendo quello che oggi è uno dei monumenti più belli e famosi del Mondo: Westminster.

Patrimonio dell’UNESCO e sede di un altro record

Un incredibile segreto nascosto a Westminster, tra l’altro anche patrimonio dell’UNESCO e sede di un altro record mondiale. Al suo interno, infatti, tra lapidi e scritte commemorative, si ricordano oltre 3.000 personaggi illustri della storia mondiale. Dal famoso studioso Darwin a ben 8 Ministri inglesi, dal fisico Newton a poeti e drammaturghi, fino, ovviamente a re e regine. Westminster è veramente una pietra miliare ella storia inglese, ma anche mondiale.

