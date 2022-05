A chi non è mai capitato di sbagliare un lavaggio o restringere gli indumenti in asciugatrice. Purtroppo questi errori capitano anche ai più esperti. Maglioni che diventano troppo corti, t-shirt che si riducono, pantaloni stretti in vita. Anche le stoffe più resistenti come il denim possono perdere la forma.

Qualche utile consiglio per evitare di sbagliare

Il jeans è un tessuto che non passa mai di moda. Resistente, versatile e comodo, può essere indossato in ogni occasione. È utilizzato per creare giacche, camicie, accessori, ma soprattutto pantaloni. Quest’ultimo capo di abbigliamento è molto versatile e perfetto da indossare con delle sneakers, ma anche con un sandalo gioiello. Sappiamo che il jeans è un indumento molto resistente. Ma un lavaggio sbagliato potrebbe rovinare e scolorire il tessuto. Infatti, questi pantaloni dovrebbero essere lavati in lavatrice ad una temperatura di 30 o 40 gradi. Per mantenere il colore è consigliato girare i pantaloni al rovescio ed utilizzare un programma dedicato al lavaggio dei jeans.

Per allargare i jeans troppo stretti in vita e sui fianchi non servono ago e filo ma solo questi furbi trucchetti

Un lavaggio sbagliato, ma anche qualche chilo di troppo preso durante l’inverno, potrebbe farci ritrovare con dei jeans troppo stretti in vita e sui fianchi. Prima di buttarli o regalarli, però, dobbiamo assolutamente provare questi trucchetti che potrebbero aiutarci ad allargare i jeans. Il primo rimedio prevede l’utilizzo del ferro da stiro e il potere del calore. Cosa dobbiamo fare? Quando i nostri jeans sono ancora umidi, posizioniamoli sull’asse e passiamo il ferro caldo. Indirizziamo il getto di vapore sulle zone da allargare e modelliamo il denim con le mani.

Possiamo anche intervenire in fase di asciugatura. Per allargare i jeans troppo stretti in vita, dopo il normale lavaggio, non stendiamoli nella maniera classica. Ma utilizziamo una gruccia estendibile (quella che si usa per le gonne). Appendiamo i pantaloni per la vita e allarghiamo l’appendiabiti.

Ultimo consiglio

L’ultimo consiglio che vogliamo proporre è molto casalingo ma efficace. Se il bottone dei nostri jeans non si chiude più, possiamo utilizzare un semplice elastico per capelli. Basta attorcigliarlo intorno al bottone e fissarlo all’interno dell’occhiello. Ora non ci resta che indossare una maglietta lunga per nascondere l’elastico. Un rimedio molto rustico, ma che potrebbe davvero essere molto d’aiuto.

