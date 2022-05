Il nero è un colore molto apprezzato e utilizzato a tutte le età. Può essere abbinato facilmente e ha il potere di snellire la silhouette. Purtroppo però, come la maggior parte dei colori scuri, anche il nero perde la sua intensità. Infatti dopo alcuni lavaggi, sia a mano che in lavatrice, i nostri vestiti possono apparire sbiaditi e scoloriti.

Qualche utile consiglio

Per evitare che i nostri capi neri perdano troppo colore, è necessario seguire delle semplici regole. Prima di procedere con il lavaggio è fondamentale leggere attentamente l’etichetta posta all’interno dei vestiti. Di solito, le temperature alte accelerano il processo di decolorazione. Quindi, impostiamo la nostra temperatura a 30 gradi o 40 gradi. Inoltre, consigliamo di capovolgere i vestiti prima di inserirli in lavatrice. In questo modo eviteremo che l’esterno dei capi di abbigliamento sfreghi troppo con gli altri indumenti, perdendo il colore e usurandosi più facilmente. Inoltre, facciamo attenzione, perché alcuni disinfettanti potrebbero contenere degli agenti sbiancanti.

Cosa dovremmo aggiungere in lavatrice per evitare che i capi neri scoloriscano e come stirarli per non rovinare il colore

Per cercare di evitare che i nostri vestiti perdano troppo colore e lucentezza, è necessario utilizzare un prodotto che tutti abbiamo nella nostra dispensa. Parliamo del bicarbonato, che spesso ci aiuta nelle pulizie di casa. Un prodotto che possiamo utilizzare per eliminare il calcare, sbiancare la ceramica ingiallita dei sanitari, eliminare le macchie e così via. Ma come lo utilizziamo nella lavatrice?

Basterà aggiungere mezza tazza di bicarbonato direttamente nel cestello e procedere con il normale lavaggio. Molto utile può essere anche usare l’aceto, che fungerà perfino da ammorbidente. Ecco, quindi, cosa dovremmo aggiungere in lavatrice per evitare che i nostri vestiti neri sbiadiscano. Naturalmente parliamo di rimedi casalinghi, piccoli trucchetti della nonna che vale la pena di provare. È necessario fare attenzione non solo al lavaggio, ma anche al processo di asciugatura. Infatti, non esponiamo i nostri capi di abbigliamento neri direttamente al sole. Questo potrebbe rovinarli e sbiadirli.

Anche la stiratura merita una piccola attenzione. Infatti, il calore del ferro da stiro potrebbe rovinare i capi scuri o lucidarli troppo. Potremmo, quindi, stirare i nostri vestiti al rovescio o inserire, tra la piastra del ferro da stiro e la stoffa scura, ad esempio, uno strofinaccio da cucina. In questo modo il calore non entrerà direttamente in contatto con i nostri capi di abbigliamento neri.

