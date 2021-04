Nei giorni d’inverno, grigi e piovosi dove non si può stendere il bucato all’aria aperta, l’unico elettrodomestico che ci aiuta a velocizzare il lavoro casalingo, è l’asciugatrice. La sua comodità sta proprio nel fatto di poter avere un bucato pulito, asciutto e profumato in poco tempo.

Non tutti gli indumenti però possono essere inseriti all’interno dell’asciugatrice, perché potrebbero danneggiarsi, restringersi e infeltrirsi.

Ecco i gli indumenti che mai dovrebbero andare in asciugatrice

Attenzione, perché possiamo commettere un grave errore e rovinare per sempre questi capi di abbigliamento se li asciughiamo in questo modo.

Indumenti in pile. Il pile è un tessuto di origine sintetica. Le particelle in plastica contenute in esso, non sono adatte a resistere alle alte temperature. Il pile in asciugatrice potrebbe restringersi.

Tessuti delicati. Seta, pizzo, lino, raso. Sono tessuti delicati e pregiati che devono essere necessariamente asciugati all’aria aperta e in una zona d’ombra. L’asciugatrice rovinerebbe il loro tessuto morbido.

Collant. Le calze di nylon all’interno dell’asciugatrice finirebbero per smagliarsi in fretta, perché potrebbero aggrovigliarsi agli altri indumenti.

Costumi da bagno. Se venissero asciugati in asciugatrice perderebbero la loro elasticità.

Scarpe da ginnastica. Le alte temperature dell’asciugatrice finirebbero per rovinare la suola delle scarpe. Lo stesso discorso vale per gli zaini con tessuto sintetico.

La lana, invece, può essere asciugata solo all’interno di alcuni modelli di asciugatrici. Leggere attentamente i programmi e il manuale d’uso.

Leggere bene l’etichetta

Sembra una cosa banale da fare ma è importante leggere sempre bene l’etichetta prima di inserire gli indumenti all’interno dell’asciugatrice. Il simbolo del quadrato con all’interno un cerchio e una croce sopra, indica che il capo di abbigliamento non può essere messo in asciugatrice.

Quindi, in base alle indicazioni riportare sulle etichette, scegliere accuratamente il programma di asciugatura.

