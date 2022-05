Questi primi mesi dell’anno non sempre sono andati al meglio. Alcuni ostacoli si sono frapposti tra noi e la nostra voglia di libertà e di felicità. Ma oramai siamo vicini al mese di giugno, che non a caso divide l’anno in due parti, e allora si cambia musica. Un proverbio dice “giugno con la falce in pugno”. Indica che il grano arriva a maturazione e che quindi si è pronti per la mietitura. Non a caso, al tempo degli antichi Romani, era considerato il mese della fertilità, proprio per l’abbondanza dei raccolti. Ma veniva festeggiato anche come mese della luce e della rinascita.

Questo perché, con il mese di giugno, la quantità di luce solare aumenta considerevolmente. Ma la luce non rappresenta solo un fatto fisico. È anche una presenza astrologica potente, che dona forza e voglia di vivere. Anche i segni astrologici saranno coinvolti da questo movimento in positivo e potranno ricevere la loro dose di fortuna.

Un’incredibile pioggia di monete d’oro arriverà a giugno per questi segni zodiacali, ma per il Capricorno il cielo sarà arido di fortuna

Uno dei segni favoriti in questo periodo è sicuramente quello dei Gemelli. Tra il mese di maggio e il mese di ottobre, l’influsso di Giove si farà sentire su di essi. Considerato il pianeta benefattore, stazionerà in Ariete, soffiando ottimismo e dando fiducia nella riuscita sul lavoro. Ci sarà un momento estremamente favorevole tra fine giugno e inizi luglio, possiamo ben dire il migliore dell’anno. Un tempo prezioso in cui vale la pena usare tutta la propria voglia di riuscire, tentando anche la buona sorte.

Un altro segno, che decisamente sentirà il vento della fortuna spirare nelle sue vele, è il Sagittario. Un segno caratterizzato da tanta vitalità e voglia di agire. Ci vorrà tutta la saggezza per coordinare bene queste energie e non disperderle. Per fortuna, tra fine maggio e inizi giugno, Venere e Giove in Ariete daranno una mano. Questo supporto sul cuore e sull’azione farà in modo che la fortuna abbraccerà il segno del Sagittario. Anche per lui a giugno si registrerà un’occasione irripetibile da non perdere, unica durante l’anno.

Capricorno alla resa dei conti

Dopo un inizio d’anno esaltante, il Capricorno arriva, alla metà del 2022, con un momento critico. Un segno, tuttavia, che è abituato ad una certa disciplina, sia nel lavoro e sia nel comportamento quotidiano. Molto legato al dovere, viene spinto da Nettuno presente in Pesci verso dei cambiamenti interiori. Una maggiore elasticità mentale, una morale meno rigida, sono tutti suggerimenti ricevuti tra aprile e maggio. Tuttavia, è proprio a giugno che arriva il periodo più critico. Qui bisogna mostrare tutta quanta la forza del proprio carattere e continuare a credere nelle proprie possibilità. Superato questo periodo un po’ arido, un’incredibile pioggia di monete d’oro arriverà a giugno per rinfrescare l’aria.

