Seguire uno stile di vita sano e un regime alimentare equilibrato ricco di vitamine e omega 3 riduce notevolmente il rischio di malattie anche gravi. La salute infatti comincia dalla tavola ed è nel carrello della spesa che si fa scorta di questo antiossidante nemico del cancro. Grazie infatti alla generosità della natura, ogni giorno si può variare nella scelta degli alimenti e ottenere importanti apporti nutrizionali per l’organismo. Spesso, però, può accadere, che nonostante utilizziamo prodotti ricchi di vitamine, queste non vengano assorbite dall’organismo, a causa del metodo di cottura. Infatti, alcune vitamine si disperdono ad alte temperature, mentre altre si intensificano.

Ecco perché è molto importante conoscere le proprietà degli alimenti, nonché le caratteristiche delle loro vitamine e principi nutritivi. Pertanto per non perdere nutrienti e omega 3 del pesce ecco i metodi consigliati per cucinarlo. In particolare si illustrerà come preparare in modo gustoso questa incredibile fonte di omega 3 senza rischiare di perdere i suoi benefici. Il pesce, infatti è una delle fonti di proteine migliori da inserire in un regime alimentare sano ed equilibrato. Ad esempio, pochissimi sanno che questo è il pesce ideale da preparare a settembre perché ricchissimo di omega 3.

Mangiare pesce è fondamentale per il buon funzionamento del sistema cardiovascolare, grazie al suo contenuto di acidi grassi polinsaturi omega 3. Questi ultimi, infatti, tengono a bada i trigliceridi e il colesterolo contribuendo alla salute del cuore. Pertanto inserire nella dieta il pesce, sia fresco che surgelato, almeno 2 volte a settimana è essenziale per il benessere quotidiano. In entrambi i modi, la composizione delle proprietà nutrizionali è pressoché identica. In particolare, il pesce sia fresco sia surgelato mantiene le proteine nobili, gli acidi grassi omega 3 e i sali minerali. Inoltre, spesso lo snobbiamo ma in realtà è un ottimo pesce in scatola da acquistare al supermercato per le eccezionali qualità nutritive.

Ciò che invece influisce sull’eventuale dispersione delle proteine e degli acidi grassi è la cottura. Ecco perché è importante sapere quale sia il modo più giusto di cucinarlo per non perdere le sue proprietà. I metodi di cottura più consigliati sono al cartoccio o al forno e al vapore. In particolare, cuocerlo al cartoccio è un modo semplice e facile per ottenere un risultato ottimale sia per il gusto sia per l’apporto nutrizionale. Infatti i nutrienti rimangono nei liquidi di cottura. In tale cottura la perdita di omega 3 è minima e aumenta la disponibilità di carotenoidi. Anche la cottura a vapore è ottima in quanto lascia inalterate le proprietà degli alimenti, in particolar modo le vitamine. L’unico neo sono i tempi di cottura più lunghi.