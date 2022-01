Il 2022 è appena iniziato e tutti ci chiediamo cosa abbia in serbo per noi.

Alla fine di ogni anno, ci domandiamo come sarà quello che sta per arrivare a proposito di fortuna, sfortuna, lavoro e vita sociale.

E i soldi? Speriamo sempre che sia l’anno giusto per vincere alla lotteria, ma purtroppo non è mai così facile come vorremmo.

Tra una cosa e l’altra, poi, c’è un elemento fondamentale a cui gli appassionati di oroscopo tengono molto: l’amore.

Chi non ha un partner, si domanda se il nuovo anno porterà la tanto agognata anima gemella. Chi, invece, ha già un compagno, è curioso di scoprire se il suo amore durerà per tutta la vita o è destinato a finire.

Il sentimento più bello del Mondo, si sa, non può esistere senza la passione. Ma quali saranno i segni più passionali secondo l’oroscopo 2022? Vediamo cosa dicono le stelle.

Hanno ragione gli astri quando dicono che sono proprio questi tre i segni più passionali del 2022

Il nuovo anno si infuoca grazie a 3 segni diversi per tanti aspetti, ma molto simili dal punto di vista emotivo. Iniziamo dal primo, il Leone.

Molto austero e apparentemente severo, i nati sotto questo segno zodiacale hanno grandi valori e si fanno portatori di sani principi.

Nonostante sembrino talvolta duri e distaccati, in realtà basta saperli prendere nel modo giusto. Non appena capiscono di potersi fidare, ecco che offrono tutto ciò che hanno e si aprono completamente ai sentimenti. Il nuovo anno lo dimostrerà al 100 per cento.

Andiamo adesso al secondo segno, famoso per la sua personalità determinata. Parliamo dello Scorpione, di cui abbiamo parlato recentemente, elencando i segni con cui sarà più compatibile nell’anno appena iniziato. Oggi, però, vogliamo evidenziarne il lato passionale che lo accompagnerà nei prossimi mesi e dare un piccolo consiglio.

Scorpione e Sagittario

Il mese di gennaio non è iniziato proprio con il piede giusto, ma le cose andranno ad aggiustarsi a poco a poco. Consigliamo dunque ai nostri Lettori dello Scorpione di essere pazienti e di lasciarsi trasportare dal lato passionale che in questi mesi vorrà uscire allo scoperto.

Hanno ragione gli astri quando dicono che sono proprio questi tre i segni più passionali del 2022, andiamo al terzo ed ultimo probabilmente inaspettato. Si tratta del Sagittario, che negli ultimi tempi ha avuto tante sfide da affrontare e per questo si sente spesso stanco e fiacco. Niente paura, perché il 2022 gli riserverà una grande energia e soprattutto una spinta emotiva da capogiro.

