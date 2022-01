Per un pranzo o una cena deliziosa che non renda la cucina un disastro da dover pulire, spesso la cosa più intelligente da fare è usare il forno. L’importante è sapere bene come utilizzarlo, per non far seccare o bollire carne o pesce. Se poi la ricetta prevede anche l’utilizzo di pochi ingredienti, tanto meglio. Questo è proprio il caso di oggi, dato che l’obbiettivo è preparare delle costolette croccanti e succose anche al forno usando queste tecniche per un secondo di carne memorabile. Possiamo anche cominciare la cottura il giorno prima, per poi terminarla al momento giusto, dando la croccantezza che darà quella marcia in più al piatto.

I condimenti sono semplici e adatti a tutti. La ricetta, poi, prevede anche il contorno per eccellenza per un piatto di carne che si rispetti.

Ingredienti

patate novelle 1 kg; costine di maiale 1 kg; aglio 2 spicchi; rosmarino un rametto; olio extravergine d’oliva 20 g; paprika un cucchiaino; sale q.b.; pepe q.b.

Costolette croccanti e succose anche al forno usando queste tecniche per un secondo di carne memorabile

Per prima cosa, occupiamoci delle patate, il contorno ideale per qualsiasi piatto di carne. Laviamole accuratamente rimuovendo ogni residuo di terra, così da poter conservare la buccia, gustosa e nutriente. Poi tagliamo le patate a spicchi piuttosto sottili e uniformi. Sbucciamo gli spicchi d’aglio e tagliamoli a metà. Adesso, è arrivato il momento di condire. Mettiamo tutti gli ingredienti principali (le patate, l’aglio e le costine) in una ciotola molto capiente. Aggiungiamo olio, sale, pepe e gli altri aromi, rosmarino e paprika. Usando le mani, mescoliamo gli ingredienti e massaggiamo la carne.

Foderiamo una teglia capiente con carta da forno e versiamoci dentro patate e costine. Copriamo il tutto con della carta stagnola e inforniamo. Il forno deve essere statico e settato alla temperatura di 160 °C. Lasciamo cuocere lentamente la carne per circa 3 ore. A questo punto, rimuoviamo la stagnola e impostiamo il grill a 220 °C. Facciamo cuocere per altri 25 minuti ed ecco fatto. Le patate e le costine saranno morbide dentro e croccanti fuori. Serviamole ancora calde, magari accompagnate da qualche verdura fresca per alleggerire il tutto.

Anche noi mangeremo più sereni, perché gli unici strumenti che dobbiamo pulire sono la ciotola, la teglia ed il forno. Se poi vogliamo portarci avanti, possiamo pulire il forno già durante la cena senza muovere un dito usando solo quest’oggetto.