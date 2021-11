Portare in tavola prodotti di stagione è il miglior per seguire un regime alimentare sano e variegato ricco di tanti micro e macronutrienti. La natura infatti è generosa in ogni stagione dell’anno offrendo tantissimi ortaggi e frutti in grado di contrastare tante patologie. Ad esempio pochi sanno che questo frutto utile contro la stipsi aiuta a combattere i dolori alle ossa.

Nella stagione fredda sono tanti gli ortaggi capaci di portare tanti benefici alle ossa e alle articolazioni, che più risentono dell’umidità e delle basse temperature. Ad esempio, faremo un pieno di vitamina D con questo contorno tipicamente autunnale contro i dolori articolari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Invece per andare in bagno e aiutare il transito intestinale ecco quest’ortaggio autunnale in un piatto gustoso. In particolare si tratta dell’indivia belga o scarola, presente sui banchi delle verdure fresche da novembre a gennaio. Si considera infatti la verdura regina dell’inverno, dalle mille proprietà nutritive, in grado di apportare benessere alla salute cardiovascolare e muscolare. Ma non solo. Infatti, oltre ad essere povera di calorie, è ricca di vitamine A, del gruppo B e C, di acqua e fibre ideale per chi soffre di stipsi. Infatti migliora il transito intestinale e può risultare leggermente lassativa.

Per andare in bagno e aiutare il transito intestinale ecco quest’ortaggio autunnale in un piatto gustoso

Con questo piatto saporito metterà d’accordo anche coloro che non sono troppo amanti della verdura. Per la sua preparazione occorreranno:

1 kg di scarola;

100 gr di pane grattugiato;

1 aglio;

Peperoncino;

100 gr di formaggio grattugiato;

250 gr di provola a cubetti;

noci tritate;

sale e pepe q.b.;

olio evo.

Procedimento

Per prima cosa puliamo la scarola eliminando le foglie esterne e stacchiamo le altre dal torsolo. Le sciacquiamo più volte sotto l’acqua corrente. Prendiamo poi una pentola abbastanza ampia, versiamo un filo d’olio, con l’aglio, il peperoncino e le foglie della nostra scarola e aggiungiamo sale e pepe. Lasciamo cuocere per una quindicina di minuti. Nel frattempo accendiamo il forno a 180 gradi e rivestiamo una teglia con la carta forno, sulla quale versiamo un filo d’olio e uno strato di pangrattato e formaggio grattugiato.

Quando la scarola è cotta, la adagiamo sulla carta forno aggiungiamo la provola, le noci e i restanti pane e formaggio grattugiati. Inforniamo per una decina di minuti, fino a quando si sarà formata una crosticina dorata e croccante. A questo punto non resta che servirla, come secondo piatto o come contorno.

Approfondimento

Porteremo a tavola un pieno di vitamina D e antiossidanti con questa zuppa tipicamente autunnale